Juego 4 final NBA: ¿A qué hora es el partido de HOY 10 de junio entre Knicks y Spurs?

Este miércoles 10 de junio se llevará a cabo el Juego 4 correspondiente a la gran final de la temporada 2026 de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles respecto al duelo que podría ser decisivo esta tarde.

Los playoffs de la NBA

Los Knicks llegaron a esta gran final como los flamantes favoritos a quedarse con el título de la NBA luego de vapulear en la final de Conferencia a los Cavaliers de Cleveland. San Antonio, por su parte, vino de menos a más para derrotar a los Thunder de Oklahoma en esta misma fase.

¿Cuándo fue la última vez que los Knicks fueron campeones de la NBA?

Un punto a detallar, que se ha vuelto fundamental en esta gran final de la NBA 2026, parte del hecho de que los Knicks de Nueva York fueron campeones por última vez en la campaña 1973. En otras palabras, los favoritos al título lo obtuvieron por última vez hace más de cinco décadas.

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woke up still thinking about this defensive possession 🔒😤 pic.twitter.com/FZU0OjFBsQ — San Antonio Spurs (@spurs) June 9, 2026

En aquella ocasión, los Knicks vencieron a los Lakers de los Ángeles en la gran final para sumar su segundo título en la historia de la NBA, por lo que, de vencer a los Spurs, estarían alcanzando el tercer campeonato en una temporada que podría ser histórica para dicha plantilla.

Curiosamente, la última vez que llegaron a la gran final de la NBA fue en la temporada 1998-1999, misma en donde, tras superar todas las rondas, cayeron en el duelo decisivo precisamente ante los Spurs de San Antonio, por lo que podrían tomar revancha esta misma semana.