Este jugador de Cruz Azul solo fracasaba con Nicolás Larcamón y hoy es figura con Huiqui

Cruz Azul igualó 2-2 con Chivas de Guadalajara en el partido disputado en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y uno de los jugadores que ha vuelto a demostrar un gran nivel ha sido Christian Ebere. El delantero fracasaba cuando el entrenador era Nicolás Larcamón, pero ahora brilla y es figura de La Máquina bajo el mando de Joel Huiqui.

A pesar de que Ebere protagonizó una dura polémica en el Cruz Azul vs. Chivas, el delantero nigeriano se ha convertido con mucha rapidez en una de las figuras del conjunto de La Noria. Así lo reflejan las estadísticas, que indican que con Larcamón apenas llevaba un gol en el Clausura 2026. Mientras tanto, con Huiqui, el delantero ya acumula 3 goles en apenas 3 partidos.

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El rotundo cambio de Christian Ebere tras el cambio de entrenador en Cruz Azul

Nicolás Larcamón fue despedido tras el empate con Querétaro y luego de acumular una racha negativa de partidos sin victorias. Hasta ese momento, el delantero nigeriano había disputado 12 partidos en el Clausura 2026. Apenas le había podido marcar un gol a Pachuca. Pero todo cambió desde que se produjo el cambio de director técnico.

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Al concretarse la llegada de Joel Huiqui, el centro atacante volvió a ser suplente contra Necaxa en la fase regular, donde disputó apenas 15 minutos. Pero Ebere comenzó a ser titular en la Liguilla. Jugó 87 minutos contra Atlas y le marcó un doblete. En la revancha volvió a tener 76 minutos de juego y lo hizo bien. Ahora, ante Chivas volvió a convertir un gol.

Para Huiqui es importante que el oriundo de Nigeria con pasado en el futbol uruguayo continúe con este buen nivel, por lo que será clave para la revancha contra el Guadalajara en el Estadio Jalisco.

Los números de Christian Ebere en Cruz Azul

El delantero de 28 años llegó en febrero de 2026 desde Plaza Colonia de Uruguay por una cifra cercana a 1.5 millones de dólares por el 70% de los derechos económicos. Desde entonces, Ebere ha acumulado estas estadísticas como jugador de Cruz Azul: