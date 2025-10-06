El jugador de más experiencia que tiene Javier Aguirre en la Selección Mexicana y que nadie se imagina de quién se trata

Javier Aguirre tiene dos importantes enfrentamientos en la próxima Fecha FIFA. La Selección Mexicana choca ante su similar de Colombia en Dallas y en Guadalajara enfrenta a Ecuador. “El Vasco” dio una lista de convocados que, para algunos, fue un tanto controversial, pero aparece un futbolista que, para sorpresa de todos, es el más experimentado. Se trata de Jesús Gallardo, quien, de los 25 llamados, es el que tiene más partidos.

Jesús Gallardo suma un total de 113 encuentros, según el portal de “miselección”. El jugador que le sigue al canterano de los Pumas es Orbelín Pineda, con 87, y el podio lo cierra Hirving Lozano, con 72. El combinado nacional sabe que, sin tener eliminatorias, necesita aprovechar cualquier partido para llegar a punto al Mundial. El duelo contra Colombia es el sábado 11 de octubre y, tres días más tarde, enfrenta a Ecuador.

Tanto Colombia como Ecuador ya están calificados al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Las selecciones sudamericanas tuvieron una gran eliminatoria y se colaron entre los mejores. Para sorpresa de propios y extraños, fue el gran desempeño que tuvieron los ecuatorianos y, por lo mismo, ambos combinados encararán a México con sus mejores hombres.

México regresa a Guadalajara a jugar un partido

La última ocasión que la Selección Mexicana jugó un partido en Guadalajara fue el 4 de septiembre de 2010. También fue un duelo ante Ecuador y, en dicha ocasión, el equipo tricolor perdió por marcador de 2-1. Este 14 de octubre se verá las caras ante el mismo equipo, pero no los mismos jugadores.

El dueño de Chivas y del Estadio, Amaury Vergara, reconoció lo importante que es tener este tipo de encuentros. “Para nosotros es un orgullo, para el Club Chivas y para el Estadio Chivas es un gran orgullo recibir otra vez a la Selección. Pensamos que es el Estadio más mexicano. La afición trata muy bien a la Selección aquí”, dijo en su momento.