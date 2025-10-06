deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

El jugador de más experiencia que tiene Javier Aguirre en la Selección Mexicana y que nadie se imagina de quién se trata

La Selección Mexicana de Javier Aguirre encara dos partidos de preparación de cara al Mundial 2026 y lo hará ante potencias de Sudamérica

Javier Aguirre tiene en Jesús Gallardo a su jugador de experiencia.
Foto: Instagram y Canva
Javier Aguirre tiene en Jesús Gallardo a su jugador de experiencia.
Antonio Hernández
Selección Azteca
Compartir

Javier Aguirre tiene dos importantes enfrentamientos en la próxima Fecha FIFA. La Selección Mexicana choca ante su similar de Colombia en Dallas y en Guadalajara enfrenta a Ecuador. “El Vasco” dio una lista de convocados que, para algunos, fue un tanto controversial, pero aparece un futbolista que, para sorpresa de todos, es el más experimentado. Se trata de Jesús Gallardo, quien, de los 25 llamados, es el que tiene más partidos.

Jesús Gallardo suma un total de 113 encuentros, según el portal de “miselección”. El jugador que le sigue al canterano de los Pumas es Orbelín Pineda, con 87, y el podio lo cierra Hirving Lozano, con 72. El combinado nacional sabe que, sin tener eliminatorias, necesita aprovechar cualquier partido para llegar a punto al Mundial. El duelo contra Colombia es el sábado 11 de octubre y, tres días más tarde, enfrenta a Ecuador.

Jesús Gallardo, Selección Mexicana

Tanto Colombia como Ecuador ya están calificados al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Las selecciones sudamericanas tuvieron una gran eliminatoria y se colaron entre los mejores. Para sorpresa de propios y extraños, fue el gran desempeño que tuvieron los ecuatorianos y, por lo mismo, ambos combinados encararán a México con sus mejores hombres.

Te puede interesar:

México regresa a Guadalajara a jugar un partido

La última ocasión que la Selección Mexicana jugó un partido en Guadalajara fue el 4 de septiembre de 2010. También fue un duelo ante Ecuador y, en dicha ocasión, el equipo tricolor perdió por marcador de 2-1. Este 14 de octubre se verá las caras ante el mismo equipo, pero no los mismos jugadores.

El dueño de Chivas y del Estadio, Amaury Vergara, reconoció lo importante que es tener este tipo de encuentros. “Para nosotros es un orgullo, para el Club Chivas y para el Estadio Chivas es un gran orgullo recibir otra vez a la Selección. Pensamos que es el Estadio más mexicano. La afición trata muy bien a la Selección aquí”, dijo en su momento.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Antonio Hernández

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×