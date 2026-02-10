Jugador de la NFL recibe impacto de bala tras tiroteo en San Francisco horas después del Super Bowl LX

El jugador de la NFL Keion White, liniero defensivo de los San Francisco 49ers, fue víctima de un tiroteo ocurrido la madrugada del lunes en San Francisco, pocas horas después de haberse disputado el Super Bowl. El incidente se registró alrededor de las 4:00 de la mañana, en una zona céntrica de la ciudad, mientras se llevaban a cabo celebraciones posteriores al partido.

De acuerdo con información confirmada por el Departamento de Policía de San Francisco, el tiroteo se produjo tras un altercado entre varios grupos en las inmediaciones de un establecimiento. Durante el enfrentamiento se realizaron múltiples disparos, uno de los cuales alcanzó a Keion White en el tobillo. Las autoridades aclararon que el jugador no participó en la confrontación y fue considerado una víctima colateral del hecho violento.

White fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde recibió atención médica especializada y fue sometido a una intervención quirúrgica para tratar la herida. Tanto el equipo como fuentes cercanas al jugador señalaron que su estado de salud es estable, y que la lesión no pone en riesgo su vida. Hasta el momento, no se ha informado si el incidente afectará su preparación de cara a la próxima temporada de la NFL.

Los San Francisco 49ers emitieron un breve comunicado en el que confirmaron el suceso y expresaron su respaldo total al jugador, señalando que se brindará información adicional conforme avance su recuperación. Asimismo, la NFL manifestó su apoyo a White y condenó los hechos de violencia ocurridos tras el evento deportivo.

