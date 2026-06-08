El jugador que Matías Almeyda y Rayados podrían “robarle” a Chivas

Han pasado algunos días desde que Matías Almeyda tomó el cargo de Rayados de Monterrey y las curiosidades respecto a las altas y bajas del club no cesan en las redes sociales. Ahora, ha surgido un nombre que, en su momento interesó a Chivas, pero que podría llegar a la Sultana.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Como sabes, Chivas ha comenzado su búsqueda en este mercado de fichajes con la mira puesta en algunas posiciones estratégicas, siendo el eje de ataque una de ellas. Bajo este contexto, existe un jugador que en su momento sonó para el club, pero que ahora está muy cerca de llegar al primer equipo de Rayados.

¿Quién es el futbolista que Rayados le habría “robado” a Chivas?

De acuerdo con información del portal MedioTiempo, el Pelado Almeyda tendría en mente darle una nueva oportunidad a los jugadores de las fuerzas básicas de Rayados con miras al Apertura 2026. Uno de ellos es Aldo Patricio de Nigris, quien en su momento fue el interés de Chivas.

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La fuente detalla que el hijo de Aldo de Nigris ha llamado mucho la atención del entrenador argentino, por lo que su objetivo es llevarlo a la pretemporada a fin de que demuestre sus virtudes y saber si tiene lo suficiente para incluirlo en el plantel de cara a la próxima temporada.

¿Aldo Patricio de Nigris pudo llegar a Chivas en el pasado?

Cabe mencionar que Aldo Patricio de Nigris se ha convertido en uno de los elementos mexicanos más importantes con proyección al futuro, y para muestra de ello está la participación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 de noviembre pasado, ya sea como titular o entrando de cambio.

Esta situación hizo que varios equipos, incluyendo las Chivas del Guadalajara, analizaran al futbolista de cara a un hipotético fichaje en el futuro; sin embargo, de concretarse el deseo de Matías Almeyda su arribo a Verde Valle podría tornarse por demás complicado.