Jugador mexicano confesó que su secreto para brillar en el Mundial Sub-17 fue ir al psicólogo

Para los futbolistas profesionales, y más aún cuando se trata de los más jóvenes, la fortaleza mental puede ser tan importante como el físico. Esto quedó evidenciado con Santiago López en el Mundial Sub-17 , quien no dejó que un error ante Argentina lo atormentara y se redimió inmediatamente para darle la clasificación a México.

Luego de clasificarse de milagro como la última mejor tercera de toda la fase de grupos, la Selección Nacional Sub-17 se enfrentó a una dura adversaria: Argentina . Pese a no ser las favoritas y a empezar perdiendo antes de los 10 minutos de juego, el equipo mostró carácter y logró remontar la historia. Desafortunadamente, un error de López en el final derivó en el 2-2 final y forzó los penales.

Instagram categorías juveniles Selección Mexicana / @miseleccionsubs

Al llegar a esta instancia, el joven portero de las Fuerzas Básicas de Toluca dejó atrás su fallo y se convirtió en el héroe de México. No sólo atajó el primer tiro de la Albiceleste, sino que además fue el encargado de ejecutar el último penalti y sellar la clasificación del seleccionado tricolor a la siguiente instancia.

La fortaleza mental de López para el triunfo de la Selección Nacional sobre Argentina en el Mundial Sub-17

"Soy una persona que ha tenido el interés de acudir con el psicólogo que nos acompañó en la convocatoria", reveló el guardameta en diálogo con Mediotiempo. "En el partido convivo con que el error está presente y que son cuestiones que pueden pasar, pero no hay tiempo para recriminarnos ni para darle vueltas", aseguró.

Mexico defeat Argentina on penalties in the Round of 32 🇲🇽#U17WC pic.twitter.com/ruwqxCz1Ep — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2025

"El equipo esperaba algo de mí y lo que estaba en mis manos era darle vuelta a la página lo más rápido posible, saber que el partido seguía y que no tenía que quedarme con el error", analizó López pocos días antes de la eliminación de México ante Portugal.