Los jugadores de Chivas que podrían llegar a Rayados tras el arribo de Matías Almeyda

Rayados de Monterrey tendrá en Matías Almeyda a su próximo entrenador de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El argentino llegaría luego del paso que tuvo por el balompié español, más precisamente en el Sevilla, y luego de ser campeón de la Liga BBVA MX con Chivas.

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Ante tal situación, son muchos los rumores que inundan las redes sociales en torno a los jugadores que el Pelado podría contratar en esta nueva travesía en Rayados, por lo que no luce descabellado que Matías Almeyda pueda traer algunos futbolistas que forman parte de Chivas.

¿Qué jugadores de Chivas podrían llegar al Rayados de Matías Almeyda?

De acuerdo con información de El Futbolero, Matías Almeyda tiene en carpeta a tres elementos que fueron fundamentales en la buena temporada de Chivas y que, incluso, se dicen listos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la mano de la Selección Mexicana.

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El primero de ellos es Raúl Rangel, quien se perfila para ser el titular bajo los tres postes de la Selección Nacional. El segundo sería nada más y nada menos que Roberto Alvarado, mientras que el tercer elemento que interesa a Matías Almeyda es el delantero Armando González.

Cabe mencionar que, en el pasado, se habló de la posibilidad de que estos tres futbolistas emigraran al extranjero en caso de tener una buena participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por tal motivo, pese al interés de Rayados su posible transacción no luce por demás sencilla.

¿Cuánto dinero tendría que invertir Rayados en estos tres jugadores de Chivas?

De acuerdo con lo señalado por el portal estadístico Transfermarkt, el valor del Tala Rangel es de 6 millones de euros, mientras que el de Roberto Alvarado es, igualmente, de 6 millones. Finalmente, en el pasado Chivas mencionó que la cláusula de la Hormiga ascendía a los 15 millones de dólares, lo cual sugiere un gasto realmente importante para La Pandilla.