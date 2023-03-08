Jugadores mexicanos que han vestido la playera del Sevilla

En las últimas horas se ha hablado de un serio interes del cuadro de Sevilla por los servicios del atacante mexicano Santiago Giménez, quien es uno de los goleadores de la Europa League y en el Feyenoord está convertido en una delantero letal.

Por esta razón, recordamos a los jugadores que han militado en uno de los equipos con mayor tradición y arrastre de la afición, el Sevilla.

Gol de Santiago Giménez | Se estrena en Selección Mayor

Gerardo Torrado

El mediocampista, Gerardo Torrado llegó al cuadro español en 2002, el “borrego” estuvo tres campañas con el sevillanos y marcó un gol en su estancia en dicho partido.

Miguel Layún

Luego de estar en el Atalanta, Watford y Porto, el lateral derecho, Miguel Layún tuvo un paso fugaz por el cuadro andaluz y consiguió dos goles.

Javier “Chicharito” Hernández

El “Chicharito” Hernández tuvo pasajes llenos de éxito en Europa, tanto con el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen; con el Sevilla en su última etapa en el viejo continente solo juego 15 partidos e hizo 3 goles.

Tecatito Corona

Actualmente, Jesús Manuel Corona milita en el cuadro español, el medio azteca viene de una larga lesión, misma que lo marginó de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Desde su llegada al Feyenoord, Santi Giménez elevó su nivel de juego, se hizo un elemento importante en el cuadro de los Países Bajos, tiene 11 goles entre liga local y Europa League, números y rendimiento que llamó la atención del conjunto del Sevilla, escuadra que tiene interés en hacerse de sus servicios y buscaría que llegue al equipo español para la siguiente campaña.

Te puede interesar: Los millones que perdería Cruz Azul si el Feyenoord vende a Santiago Giménez

¿Cuál es el valor de Santiago Giménez en el mercado?

Santiago Giménez ha incrementado su valor a 6 millones de euros, de acuerdo con el portal Transfermarkt, al momento de ser traspasado al Feyenoord estaba en 4 millones de euros, si es campeón del torneo doméstico su valor se podría incrementar.

Te puede interesar: Lionel Messi le manda mensaje al equipo del Bayern Munich