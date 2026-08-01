3 jugadores que podrían tener una nueva oportunidad en la Selección Mexicana con Rafael Márquez

El camino de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana de Futbol, finalmente, ha comenzado. Y es que, luego de ser uno de los auxiliares del Vasco Aguirre en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ahora el exfutbolista será la cabeza de un proyecto con miras al 2030.

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Con un nuevo proyecto en mano, Rafael Márquez entiende que puede ocupar a futbolistas que, por distintas razones, no fueron llamados al último Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Por tal motivo, aquí conocerás los principales ejemplos de lo anterior. ¿Quién tiene más probabilidades de volver?

¿Qué jugadores pueden volver a la Selección Mexicana gracias a Rafael Márquez?

Diego Lainez: Luego de haber sido sacudido en los últimos llamados rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , el jugador de Tigres sabe que, con un proceso nuevo, puede volver a la Selección Mexicana con miras al 2030, evento en donde tendrá 30 años de edad.

Luego de haber sido sacudido en los últimos llamados rumbo a la , el jugador de Tigres sabe que, con un proceso nuevo, puede volver a la con miras al 2030, evento en donde tendrá 30 años de edad. Jordan Carrillo: El reciente fichaje de las Chivas del Guadalajara fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada; sin embargo, no le alcanzó para siquiera ser considerado por la Selección Mexicana del Vasco Aguirre, hecho que puede cambiar con Rafael Márquez.

Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro.



¡Bienvenido a Pumas Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!💙💛… pic.twitter.com/28cIRkEmMB — PUMAS (@PumasMX) December 27, 2025

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Marcel Ruiz: Si bien este jugador fue importante en el proceso de Javier Aguirre, su lesión en la rodilla le impidió llegar al Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Por tal motivo, no se descarta que vuelva más fuerte que nunca con la intención clara de demostrar sus cualidades a su nuevo DT.

¿Qué jugadores podrían tener más minutos con Rafael Márquez en la Selección?

Además de los elementos antes mencionados, existen jugadores que, si bien estuvieron en el proceso de Javier Aguirre, no tuvieron los minutos que hubiesen deseado. Entre ellos destacan figuras como Armando González, Obed Vargas y Gilberto Mora, quien se perfila para ser el líder del centro del campo mexicano.