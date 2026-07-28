Jugó apenas 16 partidos en Cruz Azul, se fue gratis y hoy podría ser refuerzo de Boca Juniors

El mercado de fichajes sigue generando historias inesperadas para Cruz Azul, que suma y busca refuerzos. Un delantero que tuvo un paso breve por La Máquina, sin lograr consolidarse, ahora aparece en la órbita de uno de Boca Juniors, uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Su carrera dio varios giros desde que salió de la institución cementera.

Mientras Cruz Azul podría tener una baja, Lucas Passerini podría cambiar de equipo. El atacante argentino llegó a La Noria en enero de 2020 procedente de Palestino. Según Transfermarkt, la operación tuvo un costo de 2.25 millones de euros. Tras un ciclo con apenas 16 partidos jugados, el delantero dejó a los celestes y ahora es seguido de cerca por Boca Juniors.





|Adrian Macias/MEXSPORT

Lucas Passerini pasó sin éxito por Cruz Azul

Durante su etapa con La Máquina, Passerini disputó 16 partidos oficiales, apenas cuatro como titular. En ese periodo registró cuatro goles y una asistencia, cifras que no fueron suficientes para afianzarse en el equipo.

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Con la intención de que recuperara protagonismo, Cruz Azul lo cedió primero a Necaxa durante seis meses y posteriormente al Atlético de San Luis por otro semestre, préstamo por el que el club potosino pagó un cargo de un millón de euros. Tras regresar a la institución y permanecer ocho meses más, el delantero terminó saliendo como agente libre.

Boca Juniors sigue de cerca al delantero con pasado en Cruz Azul

Después de dejar Cruz Azul, Passerini firmó con Unión La Calera de Chile, donde permaneció durante un año y medio. Más tarde llegó a Belgrano de Argentina, club en el que reconstruyó su carrera y donde ha jugado durante casi tres años.

Ahora, de acuerdo con información surgida en Argentina, Boca Juniors analiza su incorporación para reforzar el ataque. El “Xeneize” había mostrado interés por otros delanteros, pero el aumento de sus valores de mercado abrió la puerta por él.

|Instagram: Cruz Azul

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Un nuevo reto en la carrera de Passerini

Con 32 años, Lucas Passerini podría recibir una de las oportunidades más importantes de su trayectoria. Si las negociaciones avanzan, pasaría de Belgrano a Boca Juniors. Para Cruz Azul, su historia quedó como la de un fichaje que no logró cumplir las expectativas.

