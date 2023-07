Julián Araujo dejaría pretemporada del Barcelona para fichar con este equipo de LaLiga

Julián Araujo no entraría en planes del Barcelona. El conjunto de Xavi Hernández está por arrancar su pretemporada, donde el defensor mexicano no estaría considerado, pues esperan que pueda tener minutos en Primera División en otro club, y luego regresar para, ahora sí, pelear por un lugar con los culés.

El seleccionado nacional se perdió el inicio de los preparativos para el siguiente torneo con los blaugranas, pues estuvo en el conjunto de Jaime Lozano que ganó la Copa Oro 2023, luego de que un gol de Santiago Giménez ante Panamá les diera el título del torneo de la Concacaf.

Julián Araujo muy cerca de fichar por Las Palmas

De acuerdo con medios catalanes, el defensa mexicano estaría muy cerca de llegar, por un año de préstamo, a Las Palmas. Incluso, ni siquiera reportaría con el Barcelona y se iría directo a la pretemporada de su nuevo club para la Temporada 2023.

El mismo medio, Mundo Deportivo, habría explicado que Araujo ya tuvo una llamada con el director deportivo, Luis Helguera, y el entrenador de la escuadra canaria, Javier García Pimienta, para informale cual sería su rol con el conjunto recien ascendido a LaLiga.

Esta será la primera aventura de Julián en Europa, en la Primera División, pues a pesar de estar desde hace seis meses en el Viejo Continente, el defensa no pudo disputar minutos con su club, ya que sus trapaso no se hizo en tiempo y forma por lo que no pudo ser inscrito.

Por su parte, para Las Palmas será una nueva oportunidad en LaLiga, pues desde la Temporada 2018-2019, estuvieron en la Segunda División. El año pasado, lograron el ascenso gracias que terminaron en el segundo lugar de la Campaña 2022-2023.