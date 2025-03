¿Se le queman las quesadillas? Julio César Chávez habla sobre las habilidades de Nicky Chávez en la cocina previo a MasterChef

Nicky Chávez, hija del legendario campeón mexicano Julio César Chávez , está lista para enfrentar un nuevo reto en su carrera: su participación en la nueva temporada de MasterChef Celebrity Generaciones. Sin embargo, antes de debutar en la cocina más famosa del país, su padre no perdió la oportunidad de bromear sobre sus habilidades culinarias, dejando claro que el camino no será fácil para la joven influencer.

“Hasta las quesadillas se le queman”: JC Chávez

Con su característico sentido del humor, Julio César Chávez comentó que Nicky no es precisamente una experta en la cocina. “Mi chaparra, ojalá no se te quemen las quesadillas como cuando me las haces”, expresó JC Chávez en redes sociales, haciendo referencia a los intentos culinarios de su hija. Lejos de molestarse, Nicky tomó el comentario con humor y respondió con un simpático “Shhhh” acompañado de emojis de pena y felicidad, demostrando que está lista para enfrentar este desafío con una actitud positiva.

Nicky, quien ha destacado como modelo e influencer, admitió que no tiene mucha experiencia en la cocina. Durante una transmisión en vivo, confesó que incluso tuvo que preguntar cómo se prende una estufa. A pesar de ello, la joven está emocionada por la oportunidad de aprender y mejorar sus habilidades culinarias dentro del programa. “Voy a ver tutoriales, es lo bueno de ser de la nueva generación, todo lo encontramos en el teléfono”, comentó bromeando.

Aunque reconoce que su conocimiento en la cocina es limitado, Nicky aseguró que tiene confianza en su sazón para preparar mariscos, especialmente langosta, gracias a sus raíces en Culiacán.

Julio César Chávez, conocido por su disciplina en el boxeo, ha sido un gran apoyo para su hija en este nuevo reto. Según Nicky, su padre le ha dado consejos para enfrentar la competencia, destacando que la disciplina vence al talento, un principio que ella planea aplicar en MasterChef.

¡Esta aventura no podría ser igual sin Nicky Chávez en #MasterChefCelebrity! 🤩🙌 Te damos la bienvenida y confiamos en que tu sazón deleitará a todos en la nueva temporada. 🍽️✨ pic.twitter.com/3AlUmh9pvT — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) February 5, 2025

La participación de Nicky Chávez en MasterChef Celebrity Generaciones promete ser una aventura llena de aprendizaje, risas y momentos memorables. Con el respaldo de su familia y su actitud positiva, la influencer está lista para demostrar que, aunque las quesadillas se le quemen, puede sorprender en la cocina.

¿Cuándo comienza MasterChef Celebrity Generaciones?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Generaciones comenzará este domingo 30 de marzo de 2025 a las 8:00 PM y será transmitida por Azteca Uno. Esta edición promete ser emocionante, con un formato innovador que enfrentará a celebridades de distintas generaciones en una competencia culinaria única.