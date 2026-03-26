Él es Karim López, el mexicano que podría hacer HISTORIA en el Draft 2026 de la NBA

La NBA se ha convertido en una de las ligas más importantes a nivel mundial que, sin embargo, se caracteriza por tener un talento en su mayoría nacional, por lo que difícilmente otros jugadores pueden sobresalir. Por tal motivo, el nombre de Karim López se ha vuelto tendencia en las redes sociales en los últimos días.

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El oriundo de Sonora cuenta con menos de 20 años de edad, por lo que, gracias a su edad, se ha convertido en uno de los prospectos fuera de Estados Unidos más interesantes que la NBA tendrá de cara a las próximas temporadas. Ahora bien, ¿qué tan cerca está de llegar a la máxima categoría del baloncesto profesional?

¿Quién es Karim López y por qué está cerca de llegar a la NBA?

Nacido en Hermosillo Sonora el 12 de abril del 2007, Karim Hiram López Mondaca es un basquetbolista de 19 años de edad que mide más de dos metros de altura y que, gracias a su posición como alero, ha logrado destacar como uno de los prospectos más interesantes que la NBA tiene en la actualidad.

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Karim es hijo de Jesús el Chino López, un seleccionador mexicano que le inculcó su amor por este deporte. Del mismo modo, ya cuenta con mucha experiencia en esta disciplina, por lo que, de acuerdo con ESPN, López se ha declarado para formar parte del draft de la NBA 2026 como prospecto número 10.

Si todo sale como se espera, Karim López será el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del Draft, la cual se llevará a cabo en junio de este año y en la que el país podría hacer historia en un deporte en donde pocos son los mexicanos que han sobresalido.

¿En qué equipos ha estado Karim López?

Hace un par de años, en la temporada 2023-2024, Karim formó parte del CP Prat de la Liga LEB Oro; además, estuvo en el equipo Sub-18 del Joventut en donde disputó el Next Gen Euroleague destacando por sus números. De hecho, su impacto fue tan grande que su debut con la Selección Nacional de Baloncesto llegó hace un par de años, en febrero del 2024.