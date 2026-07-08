Kevin Álvarez cambia de número en Club América y anticiparía una nueva baja para el Apertura 2026

Así como el Club América podría incorporar a un jugador que enfrentó a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, también podría tener bajas fuertes. De cara al inicio del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, la directiva se mueve y, algunos detalles observados en los entrenamientos comenzaron a generar dudas. Por ejemplo, Kevin Álvarez cambió su número.

Mientras América ya hizo oficial el fichaje de un ex Pumas, en una de las más recientes sesiones de entrenamiento apareció Kevin Álvarez utilizando un número distinto al habitual, aunque el detalle corresponde únicamente a la indumentaria de entrenamiento y (todavía) no representa un cambio oficial para la competencia. Eso anticiparía la baja de Thiago Espinosa.

Kevin Álvarez cambia de número en Club América

En las imágenes difundidas por el propio Club América, Kevin Álvarez fue visto con el dorsal 22 en una práctica. El lateral utiliza el número 5 y hace apenas unos días volvió a ser fotografiado con ese mismo número durante otro entrenamiento.

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Por ese motivo, no puede afirmarse que exista un cambio definitivo de dorsal. Todo apunta a que se trató de una situación específica del entrenamiento, aunque el detalle no pasó desapercibido entre los seguidores del conjunto azulcrema.

Thiago Espinosa vuelve a estar en el centro de los rumores

La principal razón de las especulaciones es que el número 22 fue utilizado por Thiago Espinosa durante la última temporada. Al ver a Kevin Álvarez con ese dorsal en la práctica, comenzaron las versiones sobre una posible salida del mediocampista uruguayo antes del inicio del Apertura 2026.

Thiago Espinosa y su futuro en el América

Hasta el momento, el Club América no ha comunicado ninguna baja oficial. Sin embargo, desde hace varias semanas existen rumores sobre el futuro de Espinosa, por lo que el cambio observado en el entrenamiento volvió a generar especulaciones.

Kevin Álvarez y el panorama del plantel azulcrema

América todavía trabaja en la conformación definitiva de su plantilla para el nuevo torneo. Además de definir posibles incorporaciones, la directiva también debe resolver la situación de algunos futbolistas, sobre todo la de los extranjeros.

Por ahora, el uso del número 22 por parte de Kevin Álvarez únicamente ocurrió durante un entrenamiento y no confirma ningún movimiento. Sin embargo, coincide con las versiones que colocan a Thiago Espinosa como uno de los jugadores que podrían abandonar Coapa en este mercado de fichajes.

