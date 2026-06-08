No es culpa de Efraín Juárez: a Pumas le cuesta retener entrenadores y este dato es demoledor

Así como se habla de que Efraín Juárez se marcharía a Europa, muchos creen que la culpa de todo lo que está ocurriendo no es del entrenador, sino de Pumas UNAM. Pues el conjunto universitario lleva una problemática realmente muy grande con sus directores técnicos desde que ganó su último torneo de la Liga BBVA MX, el famoso Clausura 2026. Hay un dato demoledor.

Ya se conoció qué falta para que se haga oficial la baja de Efraín Juárez de Pumas y la situación no da para más en la UNAM. Pues luego del subcampeonato del Clausura 2026, muchos se preguntan qué ocurrirá con la institución capitalina. Lo cierto es que históricamente les ha costado retener entrenadores. De hecho, él ya está en el podio de los que más partidos duraron.

Efraín Juárez está en el podio de entrenadores de Pumas con más partidos dirigidos

Según el sitio Goles y Cifras MX, Efraín Juárez ocupa el tercer lugar de entrenadores con mayor cantidad de partidos en Liga MX dirigidos. Contando tanto a los técnicos como a los interinos de Pumas desde aquel último campeonato en el Clausura 2011, el ránking queda así:

Guillermo Vázquez: 105 encuentros dirigidos

Andrés Lillini: 97 encuentros dirigidos

Efraín Juárez: 50 encuentros dirigidos (60 en total, 10 más en otras competencias)

David Patiño: 50 encuentros dirigidos

Gustavo Lema: 48 encuentros dirigidos

Francisco Palencia: 42 encuentros dirigidos

José Luis Trejo: 33 encuentros dirigidos

Juan A. Torres Servín: 30 encuentros dirigidos

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Miguel González: 28 encuentros dirigidos

Antonio Mohamed: 25 encuentros dirigidos

Bruno Marioni: 13 encuentros dirigidos

Rafael Puente Jr.: 12 encuentros dirigidos

Mario Carrillo: 8 encuentros dirigidos

Joaquín de Olmo: 6 encuentros dirigidos

Sergio Egea: 5 encuentros dirigidos

Raúl Alpízar: 2 encuentros dirigidos

Esto quiere decir que Pumas desde hace 15 años que no logra mantener a un entrenador tanto como les gustaría a los aficionados y, de cara al Apertura 2026, parece haber más dudas que certezas en el conjunto universitario. Efraín Juárez ya estaría fuera de la institución, sin vuelta atrás.