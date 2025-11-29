En la CDMX se ubica la cancha Hack Pádel, donde es más barato jugar y está muy cómoda para practicar este deporte, que en los últimos años se ha vuelto trascendental en el país, pues fue inventado por un mexicano, aunque se comenzó a practicar en Argentina, donde despreciaron la victoria de México Sub-17 en el Mundial de la especialidad .

La IA eligió este lugar, ya que los precios van desde los 400 hasta los 600 por persona de lunes a viernes. Sus canchas son techadas y cuentan con excelente iluminación, en caso de que caiga una tormenta o los usuarios contemplen jugar por la noche, como lo hará Xolos de Tijuana y Tigres en la ida de los Cuartos de Final, duelo que comenzará el miércoles y terminará el jueves.

Los precios que hacen a Hack Pádel el lugar más barato

Hack Pádel se ubica en la calle Clave #322 en la colonia Vallejo, correspondiente a la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX. De acuerdo con su portal web, los costos van desde los 400 hasta los 600 pesos de lunes a viernes, de un horario de 6 de la mañana a 11 de la noche.

Los fines de semana los precios son de 400 pesos: los sábados el horario es de 8 a 8, mientras que el domingo de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Por si fuera poco, las instalaciones cuentan con entrenadores certificados si es que quieres arrancar a practicar este deporte.

Pádel, el deporte inventado por un mexicano

El empresario mexicano Enrique Corcuera inventó el pádel en 1962 de casualidad, pues en su casa de Acapulco tenía una cancha de frontón, pero la mayoría de las veces se le volaban las pelotas. Por lo anterior, decidió colocar paredes y agregarle una red de tenis.

De acuerdo con el portal México Desconocido, fue en 1969 que este deporte llegó a Argentina, pero sería hasta en 1982 que se convirtió en un fenómeno social en el país sudamericano, siendo el segundo deporte más practicado, después del futbol.

En México fue hasta en 1991 cuando se fundó la Asociación Mexicana de Pádel, pero ha sido en los últimos años que ha tomado gran relevancia en el país, por lo que cada vez más se construyen más canchas para practicarlo.