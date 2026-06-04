La dura ADVERTENCIA que hizo Antonio ‘Turco’ Mohamed a André Jardine antes de su salida del América

Tras el anuncio oficial que confirmó que André Jardine dejó de ser el entrenador del Club América, los reflectores han vuelto a iluminar un crudo intercambio de palabras.

El entorno azulcrema recordó de inmediato una fuerte advertencia que Antonio 'Turco' Mohamed le lanzó al estratega brasileño, anticipando el duro escenario que se viviría en Coapa.

Todo se remonta a la última jornada del torneo Clausura 2026, cuando la escuadra americanista visitó la cancha de 'La Bombonera'. En la previa de aquel encuentro, durante el ya tradicional saludo entre directores técnicos en los banquillos, se vivió un momento de enorme sinceridad.

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En aquella ocasión, 'El Turco' se acercó para darle un consejo fundamentado en su propia experiencia, advirtiéndole sobre cómo manejan las altas esferas del América las crisis con sus técnicos e ídolos:

“Ten la tranquilidad. En este club, cuando están las cosas mal, son malos. Se olvidan rápido de todo”, sentenció Mohamed, el técnico brasileño asimiló el mensaje y solo se limitó a agradecer el gesto de empatía de su colega. “Gracias por tus palabras. Suerte en la Conca (Concachampions)”, respondió Jardine, en una interacción que el día de hoy cobra un peso premonitorio.

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"Absolutamente inconcebible" 🗣️🦅



Los logros de André Jardine con el América fueron MUCHOS y el crédito parecía agotarse, pero debemos dar contexto a sus 'fracasos'. pic.twitter.com/DIU6an0Vc9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 3, 2026

¿Cómo fue la polémica salida de Mohamed con América?

Las palabras del 'Turco' no fueron casualidad, pues su propia salida del Nido en el torneo Apertura 2014 es recordada como una de las más controversiales en la historia de la Liga MX.

A pesar de haber llevado al equipo a levantar la ansiada estrella número 12, Mohamed se enteró por la prensa de que la directiva negociaba a sus espaldas con Gustavo Matosas. Tras una evidente ruptura institucional en el vestidor, que incluyó la separación del plantel de Paul Aguilar justo antes de la Liguilla, el técnico dirigió la Gran Final sabiendo que estaba despedido.

Tras consumar el campeonato y cobrar revancha deportiva, el 'Turco' no festejó con los directivos y se marchó dejando una frase para la historia: "Les dejo la copa y me llevo mi dignidad".

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¿Quién será el nuevo DT del América?

De acuerdo con información en obtenida exclusiva de TV Azteca, el técnico que sustituiría a André Jardine sería el histórico Guillermo Almada.

Aunque la institución capitalina aún no ha confirmado este movimiento de manera oficial, los reportes señalan que Almada ya estaría al frente de sus nuevos jugadores para el arranque de la pretemporada la próxima semana, asumiendo el reto inmediato de planear el Apertura 2026 y devolver a las Águilas al protagonismo absoluto.

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