¡Adiós, vaquero! El equipo HISTÓRICO que podría cambiar de ciudad muy pronto

Los Chicago Bears de la NFL se encaminan a un cambio de ciudad, luego de que este jueves 19 de febrero se aprobara un proyecto de ley para la construcción de un nuevo estadio en Hammond, Indiana, que fungiría como la nueva casa de los Osos.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: San Francisco 49ers jugarán de local en CDMX en la temporada 2026 de la NFL

Todos los Goles de la Jornada 6 | CL 2026 | Azteca Goles

Los Chicago Bears cambiarían de sede a Indiana

El Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de representantes de Indiana aprobó por unanimidad una enmienda al Proyecto de Ley Estatal 27 que abre el camino para la construcción de un nuevo estadio en la ciudad de Hammond que sería la nueva casa de los Chicago Bears.

Los Osos de Chicago abandonarían su actual casa, el Soldier Field, para mudarse a este nuevo inmueble que se ubica a a unos 25 minutos de distancia al sur, en la zona de Wolf Lake y los límites entre Illinois e Indiana.

La mudanza a Hammond repercutiría en nuevos impuestos locales, pero a su vez en una inversión cercana a los 2 mil millones de dólares y a la creación de empleos, desarrollo urbano y una mayor actividad turística en la zona, además del impulso económico de la región.

Vista panorámica del Estadio Soldier Field en el centro de la Ciudad de Chicago.|Getty

El movimiento también permite a la franquicia mantener su base de aficionados en Chicago, mientras amplía su alcance regional a Indiana. Por su parte, los Bears celebraron la aprobación del proyecto de ley a través de un comunicado de prensa.

"La aprobación del SB 27 marcaría el paso más significativo en nuestros esfuerzos de planificación del estadio hasta la fecha. Nos comprometemos a completar la debida diligencia necesaria para el sitio y respaldar nuestra visión de construir un estadio de clase mundial cerca de la zona de Wolf Lake en Hammond, Indiana", señaló el equipo a través de un comunicado.

Te puede interesar: ¿Cita romántica? Captan a súper estrella de la NFL junto a famosa luchadora de la WWE