ÚLTIMA HORA: Estrella del Inter Miami anuncia su retiro de forma inesperada 

El futbol mundial se despide de uno de sus laterales más emblemáticos. Jordi Alba, actual jugador del Inter Miami, anunció este martes a través de un emotivo video en sus redes sociales que se retirará del futbol profesional al finalizar la presente temporada de la MLS. A sus 36 años, el exjugador del Barcelona y de la Selección Española cierra una trayectoria dorada que lo consagra como uno de los mejores defensores de su generación.

Alba, nacido en L’Hospitalet de Llobregat, debutó profesionalmente en el Valencia CF, pero fue en el Barcelona donde alcanzó la cúspide de su carrera. Durante su etapa como blaugrana (2012–2023), conquistó 18 títulos.

Los títulos ganados por Jordi Alba con Barcelona

6 Ligas de España (2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23)

(2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23) 5 Copas del Rey (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21)

(2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21) 4 Supercopas de España (2013/14, 2016/17, 2018/19, 2022/23)

(2013/14, 2016/17, 2018/19, 2022/23) 1 Champions League (2014/15)

(2014/15) 1 Supercopa de Europa (2015)

(2015) 1 Mundial de Clubes (2015)

Con la Selección Española, Jordi Alba también dejó huella. Fue parte del equipo que ganó la Eurocopa 2012, donde anotó un gol en la final ante Italia, y más recientemente, levantó la UEFA Nations League 2023 como capitán, siendo pieza clave en las semifinales y la final.

Los títulos ganados por Jordi Alba con Inter Miami

En su etapa final con Inter Miami (2023–2025), compartió vestidor con Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez. Aunque las lesiones marcaron su paso por la MLS, logró sumar 2 títulos más:

Leagues Cup 2023

Supporters’ Shield 2024

En total, Jordi Alba se despide con 22 trofeos oficiales, más de 700 partidos profesionales y una carrera marcada por su velocidad, técnica y mentalidad ganadora. En su mensaje de despedida, el lateral izquierdo agradeció a todos los clubes que marcaron su camino y dejó claro que su decisión responde al deseo de cerrar el ciclo en plenitud y dedicar más tiempo a su familia.

Con su retiro, se cierra una era. Jordi Alba no solo fue un defensor de élite, sino también un líder dentro y fuera del campo. Su legado vivirá en cada título, cada asistencia y cada carrera por la banda izquierda.

