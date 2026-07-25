Fue ícono de la AAA y uno de los mejores luchadores mexicanos, pero un mal lance terminó con su vida

La AAA cuenta con un sinfín de luchadores que se han vuelto icónicos y leyendas con el pasar de los años. Entre estos destaca un personaje que logró trascender las fronteras pero que, sin embargo, perdió la vida de forma trágica luego de un mal lance que culminó con su etapa como profesional.

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Jesús Alfonso Escoboza Huerta, nombre de pila de la segunda versión de La Parka en la Tres Veces Estelar, fue un luchador que se mantuvo en lo más alto de la cartelera durante prácticamente una década, por lo que su muerte hace siete años ha dejado un hueco enorme en la AAA.

¿Qué pasó con La Parka AAA y cómo murió?

Jesús Alfonso fue el encargado de darle vida a la segunda versión de La Parka AAA cuando la original, Adolfo Tapia, se fue a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. La situación no pasó desapercibida y, de hecho, Jesús le dio más visibilidad y popularidad al personaje en el hexadrilatero.

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#UnDíaComoHoy pero del 2019, día triste para la #LuchaLibre mexicana, ese día en un lance #LaParka AAA se atora en las cuerdas y la mala persona de #Rush no lo recibe bien, al caer se lástima fuertemente las cervicales, Jesús Alfonso Escoboza (+) #Parka fallece 3 meses después. pic.twitter.com/BwxThqgywQ — Victor M Penilla (@vmpenilla) October 20, 2023

La Parka ya había superado un accidente en su motocicleta que le impidió moverse de la misma forma en el ring; tristemente, no tuvo la misma suerte cuando, en octubre del 2019, protagonizó un terrible lance sobre la segunda y tercera cuerda durante una función en la Arena Coliseo de Monterrey.

Uno de sus pies se atoró con la cuerda intermedia, por lo que, al perder el control en el aire, su cabeza impactó directamente entre el suelo y el barandal de protección luego de que Rush, su rival, no pudiera detenerlo, hecho que lo llevó de emergencia al hospital más cercano de la zona.

¿Cuándo fue la muerte de La Parka AAA?

La Parka AAA estuvo en el hospital alrededor de tres meses, perdiendo la vida el pasado 11 de enero del 2020 a la edad de 54 años luego de complicaciones derivadas del accidente antes mencionado. Hoy la Caravana Estelar cuenta con una nueva versión de La Parka; sin embargo, a Jesús se le recuerda de manera emotiva.