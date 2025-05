Lo que le pagaría Barcelona a su nuevo flamante 10 en la próxima temporada

El club Barcelona sigue trabajando en la renovación de su joven estrella, Lamine Yamal, quien se ha convertido en una pieza clave para el equipo. Aunque el presidente del club, Joan Laporta, ha asegurado que las negociaciones están avanzadas, también ha dejado claro que el acuerdo aún no está firmado.

Laporta confía en la continuidad de Lamine Yamal

En una reciente entrevista, Laporta explicó que la renovación de Lamine Yamal está prácticamente acordada, pero aún falta la firma oficial. “Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho cuando no lo está. Apunta a que irá bien”, declaró el presidente azulgrana en entrevista para un medio español.

El dirigente también destacó la importancia del joven extremo para el futuro del equipo y aseguró que el Barcelona está trabajando para ofrecerle un contrato acorde a su rendimiento. “La ficha debe estar acorde con su importancia en el equipo, independientemente de su edad”, afirmó Laporta.

Los detalles del nuevo contrato de Lamine Yamal

Según reportes, el nuevo contrato de Lamine Yamal con el Barcelona se extendería hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Además, el jugador pasaría a cobrar 16 millones de euros brutos por temporada, lo que lo convertiría en el tercer mejor pagado del equipo, solo por detrás de Robert Lewandowski y Frenkie de Jong.

Otro detalle importante es que, una vez que cumpla 18 años el próximo 13 de julio, Yamal heredaría el dorsal número 10, el mismo que en su momento portaron leyendas como Lionel Messi y Diego Maradona y que al momento porta Ansu Fati.

Un futuro prometedor para Lamine Yamal

Laporta ha enfatizado que el joven atacante está feliz en el club y que su entorno, incluyendo su agente Jorge Mendes, está alineado con la idea de que continúe en el Barcelona. “Está llamado a ser el mejor jugador del mundo. Está bien aconsejado y se siente identificado con el Barça”, aseguró el presidente.

Con una temporada espectacular en la que ha sumado 18 goles y 22 asistencias en todos los torneos, Yamal se ha consolidado como una de las grandes promesas del futbol mundial. Si el Barcelona logra cerrar su renovación, asegurará el futuro de una de sus mayores joyas para los próximos años.