Las ABRUPTAS salidas de Efraín Juárez de sus últimos equipos

Efraín Juárez dejará de ser el director técnico de los Pumas de común acuerdo, luego de que la directiva del conjunto universitario no quisiera renovar el contrato del estratega, a pesar de haber llevado al equipo hasta la Final del torneo Clausura 2026 en donde cayó en una dramática serie ante el Cruz Azul.

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Las abruptas salidas de Efraín Juárez de sus equipos

La salida de Efraín Juárez de Pumas tendría un trasfondo en la elección e imposición de ciertos jugadores de cara al siguiente torneo; sin embargo, no es la primera vez que el entrenador abandona un equipo luego de haberlo llevado a los primeros lugares.

En su corta carrera en los banquillos, Juárez ha fungido como auxiliar técnico del New York City FC de la MLS y el Standard Lieja y Club Brujas en Bélgica, mientras que como director técnico se ha encargado de comandar a Atlético Nacional y a los Pumas.

Con el equipo colombiano, Efraín Juárez fue campeón de Liga y de Copa, pero no continuó al frente del club a pesar de sus buenos números debido a "valores y principios", de acuerdo con sus propias palabras, debido a discrepancias en la elección de jugadores para encarar el siguiente torneo.

El estratega había calificado al Atlético Nacional a la Copa Libertadores y se esperaba una buena actuación del equipo, pero Juárez había dejado impresiones encontradas luego de que lo señalaran de provocar a la afición rival con sus festejos.

La situación parece repetirse ahora con Pumas en donde la directiva no le habría permitido elegir a sus jugadores y por el contrario, buscarían a otros elementos.

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