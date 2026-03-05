¡Messi y los demás! Los jugadores MÁS IMPORTANTES de la Copa Mundial de la FIFA

A menos de 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el debate ya está encendido. ¿Quiénes son los jugadores más importantes del mundo rumbo al torneo más importante del futbol mundial? El más reciente análisis del Observatorio del Futbol CIES ofrece una radiografía precisa: goles, asistencias e impacto directo en los últimos 365 días en partidos de liga.

El resultado no deja espacio para interpretaciones románticas. Es rendimiento puro. Y en ese terreno, hay un nombre que sigue imponiendo condiciones.

¿Quién es el jugador más decisivo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El número uno del ranking es Lionel Messi. A casi 22 años de su debut profesional, el capitán del Inter Miami lidera el listado con 37 goles y 22 asistencias en los últimos 365 días. En total, 59 participaciones directas en gol y una contribución cada 57.3 minutos.

La diferencia con su perseguidor es contundente: 17 aportaciones más que Harry Kane, quien ocupa el segundo puesto con 42 intervenciones directas. En el tercer escalón aparece Kylian Mbappé, consolidado como referente ofensivo de Francia.

Este ranking no solo mide talento, mide influencia real en el marcador. Y bajo ese criterio, Messi sigue siendo el parámetro global del futbol.

Lionel Messi va por otra marca histórica | ¡A solo 2 goles de los 900!

Juventud y experiencia: así se perfila la Copa Mundial de la FIFA 2026

El listado también refleja el choque generacional que definirá la Copa Mundial de la FIFA. La gran promesa es Lamine Yamal, único Sub-20 dentro del top 10. El extremo español suma 18 goles y 11 asistencias, con una contribución cada 107.9 minutos.

En el extremo opuesto aparece Cristiano Ronaldo, el jugador más longevo del ranking con 41 años. El portugués registra 29 goles y 2 asistencias, participando directamente cada 93.3 minutos. La edad, al menos en la élite, no es sinónimo de declive.

En clave latinoamericana, además de Messi, destacan Luis Díaz y Giorgian De Arrascaeta. Para México, dos nombres se meten entre los mejores 35: Julián Quiñones, con 27 goles, y Alexis Vega, con 27 contribuciones combinadas.

A menos de 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el ranking del CIES no predice campeones, pero sí marca tendencias. Las selecciones que aspiren al título dependerán, en buena medida, de que sus figuras mantengan este nivel de impacto.

El futbol entra en cuenta regresiva. Y las estadísticas ya empezaron a jugar su propio partido.