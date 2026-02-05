Neymar no podrá jugar con Santos en el Brasileirao

Hace poco más de un año, la Vila Belmiro era una fiesta. Mano Brown, Projota y Kyan cantaban para celebrar el regreso del hijo pródigo, Neymar Jr., al Santos. La afición vibraba con la vuelta de su ídolo, esperando magia pura. Pero la realidad, trece meses después, es amarga y está marcada por el dolor y la frustración.

Este miércoles, en el clásico ante el São Paulo, Neymar volvió a faltar. Está en la fase final de recuperación de una artroscopia en la rodilla izquierda y simplemente no tiene condiciones. Su segunda etapa en el Peixe es un vaivén de bajas: ya ha perdido 29 partidos por lesión, solo uno menos de los 28 que ha disputado. Sus números (11 goles y 4 asistencias) quedan opacados por esta constante lucha contra su propio cuerpo.

Una carrera contra el reloj

El gran objetivo de Neymar es claro: llegar en forma a la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica. Pero el camino se llena de baches. En 2026 aún no pisa la cancha y su mayor racha de juegos seguidos fue de apenas 12. Esta fragilidad lo mantiene fuera de las listas del técnico de Brasil, Carlo Ancelotti.

El 'Míster' italiano fue claro: "Obviamente (debería estar)", reconociendo su talento único. Pero hizo una gran reserva: "El fútbol hoy exige muchas cosas, no sólo el talento. Tiene también la condición física, la intensidad…".

Son palabras que suenan a advertencia para Neymar. Su pase al Mundial no está garantizado; depende de que demuestre que puede mantenerse sano.

Santos, entre la ilusión y la incertidumbre

Mientras el crack lucha, el Santos sigue jugando. Sin su estrella, el equipo enfrenta la dura competencia del Brasileirão. Cada partido que Neymar ve desde fuera es un golpe a las esperanzas del club y de una afición que soñaba con revivir sus glorias.

La pregunta que ronda en Brasil y en toda Latinoamérica es: ¿Podrá Neymar ganarle la batalla a sus lesiones y escribir un último capítulo glorioso con la 'Amarelinha'? El tiempo, implacable, empieza a apremiar.

Su talento es inmenso, pero su físico hoy es su mayor rival. La fiesta en la Vila terminó; ahora es tiempo de trabajo, paciencia y, sobre todo, de un milagro corporal.

