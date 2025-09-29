deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

ÚLTIMAS HORA: Lewis Hamilton de a conocer la peor noticia de su perrito Roscoe

Este lunes, el mundo del automovilismo se despertó con una noticia que conmovió a millones de seguidores del piloto británico Lewis Hamilton

Roscoe, perro de Lewis Hamilton
REUTERS
Fernando Campos
AUTOMOVILISMO
Compartir

Este lunes, el mundo del automovilismo se despertó con una noticia que conmovió a millones de seguidores: Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1 y actual piloto de la escudería Ferrari, anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su amado perro Roscoe, quien lo acompañó durante más de una década en los paddocks, podios y momentos más íntimos de su carrera.

¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

¿Cuándo murió Roscoe?

Roscoe, un bulldog inglés que se convirtió en ícono dentro del entorno de la F1, murió la noche del domingo 28 de septiembre en brazos del piloto británico, tras cuatro días bajo soporte vital. En un emotivo mensaje, Hamilton compartió el dolor de haber tomado “la decisión más difícil de su vida” y expresó su gratitud por haber convivido con “un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”.

También te puede interesar:

“Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”, escribió el piloto, quien también recordó a Coco, otra de sus mascotas fallecidas, pero confesó que nunca antes había enfrentado el acto de sacrificar a un perro. “Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida”, añadió.

¿Por qué era tan reconocido Roscoe en la F1?

Roscoe no solo era parte de la vida personal de Hamilton, sino también de su imagen pública. El bulldog tenía su propia cuenta de Instagram con miles de seguidores, aparecía en sesiones de fotos, caminaba por los pits con gafas de sol y era parte del ritual de cada Gran Premio. Su presencia era sinónimo de ternura, estilo y lealtad.

La comunidad de la Fórmula 1 , así como celebridades y fanáticos, han expresado su apoyo al piloto en este difícil momento. Desde Ferrari hasta excompañeros de Mercedes, los mensajes de cariño no han cesado.

Lewis Hamilton concluyó su mensaje agradeciendo el amor que Roscoe recibió a lo largo de los años: “Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo”.

Lewis Hamilton
Ferrari
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×