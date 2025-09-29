ÚLTIMAS HORA: Lewis Hamilton de a conocer la peor noticia de su perrito Roscoe

Este lunes, el mundo del automovilismo se despertó con una noticia que conmovió a millones de seguidores: Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1 y actual piloto de la escudería Ferrari, anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su amado perro Roscoe, quien lo acompañó durante más de una década en los paddocks, podios y momentos más íntimos de su carrera.

¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

¿Cuándo murió Roscoe?

Roscoe, un bulldog inglés que se convirtió en ícono dentro del entorno de la F1, murió la noche del domingo 28 de septiembre en brazos del piloto británico, tras cuatro días bajo soporte vital. En un emotivo mensaje, Hamilton compartió el dolor de haber tomado “la decisión más difícil de su vida” y expresó su gratitud por haber convivido con “un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”.

También te puede interesar:



“Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”, escribió el piloto, quien también recordó a Coco, otra de sus mascotas fallecidas, pero confesó que nunca antes había enfrentado el acto de sacrificar a un perro. “Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida”, añadió.

¿Por qué era tan reconocido Roscoe en la F1?

Roscoe no solo era parte de la vida personal de Hamilton, sino también de su imagen pública. El bulldog tenía su propia cuenta de Instagram con miles de seguidores, aparecía en sesiones de fotos, caminaba por los pits con gafas de sol y era parte del ritual de cada Gran Premio. Su presencia era sinónimo de ternura, estilo y lealtad.

La comunidad de la Fórmula 1 , así como celebridades y fanáticos, han expresado su apoyo al piloto en este difícil momento. Desde Ferrari hasta excompañeros de Mercedes, los mensajes de cariño no han cesado.

Lewis Hamilton concluyó su mensaje agradeciendo el amor que Roscoe recibió a lo largo de los años: “Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo”.

