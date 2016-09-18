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Bellezas de la jornada 9

Así se mostraron las bellezas en esta jornada 9 de la Liga MX

Por: Azteca Deportes

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Las bellezas cada jornada dan ambiente a cada encuentro

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Los aficionados quedan impactados en las tribunas por las bellezas

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Como cada jornada las bellezas juegan su papel en la cancha

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Cada belleza muestra su propio estilo al apoyar a su equipo

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Las bellezas no pueden faltar en la Liga MX

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Felinas jugaron su papel en el Estadio Universitario

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Las bellezas forman parte del apoyo en las tribunas

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En cada juego ellas nos deleitan en el medio tiempo.

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Las bellezas cada jornada dan ambiente a cada encuentro

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Los aficionados quedan impactados en las tribunas por las bellezas

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Como cada jornada las bellezas juegan su papel en la cancha

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Cada belleza muestra su propio estilo al apoyar a su equipo

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Las bellezas no pueden faltar en la Liga MX

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Felinas jugaron su papel en el Estadio Universitario

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Las bellezas forman parte del apoyo en las tribunas

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En cada juego ellas nos deleitan en el medio tiempo.

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