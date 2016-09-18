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Bellezas de la jornada 9
Así se mostraron las bellezas en esta jornada 9 de la Liga MX
Las bellezas cada jornada dan ambiente a cada encuentro
Los aficionados quedan impactados en las tribunas por las bellezas
Como cada jornada las bellezas juegan su papel en la cancha
Cada belleza muestra su propio estilo al apoyar a su equipo
Las bellezas no pueden faltar en la Liga MX
Felinas jugaron su papel en el Estadio Universitario
Las bellezas forman parte del apoyo en las tribunas
En cada juego ellas nos deleitan en el medio tiempo.
Las bellezas cada jornada dan ambiente a cada encuentro
Los aficionados quedan impactados en las tribunas por las bellezas
Como cada jornada las bellezas juegan su papel en la cancha
Cada belleza muestra su propio estilo al apoyar a su equipo
Las bellezas no pueden faltar en la Liga MX
Felinas jugaron su papel en el Estadio Universitario
Las bellezas forman parte del apoyo en las tribunas
En cada juego ellas nos deleitan en el medio tiempo.