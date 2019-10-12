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Los máximos ídolos del América en imágenes
En sus 103 años de historia, estos jugadores han sido grandes ídolos del equipo de Coapa
Mexsport | Zague
Mexsport | Carlos Reinoso
Mexsport | Foto durante la Ceremonia de Investidura del Salon de la Fama 2018 realizado en el Salon Gota de Plata en Pachuca, Hidalgo. EN LA FOTO: Photo during the 2018 Hall of Fame Investiture Ceremony held at the Silver Drop Hall in Pachuca, Hidalgo. IN THE PHOTO:
Mexsport | during the America team training during Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Coapa, on October 01, 2019. <br><br> durante el Entrenamiento del Equipo America, en el Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en Coapa, el 01 de Octubre de 2019.
Mexsport | SOCCER/FUTBOL TORNEO CLAUSURA 2009 CRUZ AZUL VS AMERICA MEXSPORT DIGITAL IMAGE 14 March 2009: Action photo of Robert de Pinho and Salvador Cabanas of America celebrating goal, during the week game 10 of 2009 Torneo de Clausura./Foto de accion de Robert de Pinho y Salvador Cabanas del America celebrando el gol, durante juego de la semana 10 Torneo Clausura 2009. MEXSPORT/ETZEL ESPINOSA
Mexsport | FUTBOL MEXICANO APERTURA 2003 MEXSPORT DIGITAL IMAGE 09 November 2003: Action photo of Cuauahtemoc Blanco of America, during week 17 game against Chivas Guadalajara. Ameriva was defeated 2-1./Foto de accion de Cuauhtemoc Blanco de America, durante juego de la semana 17 en contra de Chivas Guadalajara. America fue derrotado 2-1. MEXSPORT/OMAR MARTINEZ
Mexsport | SOCCER/FUTBOL ENTRENAMIENTO AMERICA EL “RUSO” TOMA EL MANDO MEXSPORT DIGITAL IMAGES 08 October 2007: Action photo of Daniel Brailovsky, new coach of America, during a press conference and his presentation with the team./Foto de accion de Daniel Brailovksy nuevo entrenador del America, durante una conferencia de prensa y su presentacion con el equipo. MEXSPORT/HECTOR CARBAJAL
Mexsport | 1991: Action file photo of Juan Carlos Vera of Pumas (R) under the pressure of Cristobal Ortega of America (C), during 1991 championship game of the mexican soccer league. Pumas won 1-0./Foto de accion de archivo de Juan Carlos Vera de Pumas (D) bajo la presion de Cristobal Ortega del America (C), durante el juego de campeonato 1991 del futbol mexicano. Pumas gano 1-0. MEXSPORT/DAVID LEAH
Mexsport | SOCCER/FUTBOL ENTRENAMIENTO AMERICA Action photo of Alfredo Tena of America, during training session and press conference at Mexico city./Foto de accion de Alfredo Tena de America, durante sesion de entrenamiento y conferencia de prensa en la ciudad de Mexico. 23 September 2011. MEXSPORT/ADRIAN MACIAS
Mexsport | Foto durante la Ceremonia de Investidura del Salon de la Fama 2018 realizado en el Salon Gota de Plata en Pachuca, Hidalgo. EN LA FOTO: Photo during the 2018 Hall of Fame Investiture Ceremony held at the Silver Drop Hall in Pachuca, Hidalgo. IN THE PHOTO:
Mexsport | Zague
Mexsport | Carlos Reinoso
Mexsport | Foto durante la Ceremonia de Investidura del Salon de la Fama 2018 realizado en el Salon Gota de Plata en Pachuca, Hidalgo. EN LA FOTO: Photo during the 2018 Hall of Fame Investiture Ceremony held at the Silver Drop Hall in Pachuca, Hidalgo. IN THE PHOTO:
Mexsport | during the America team training during Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Coapa, on October 01, 2019. <br><br> durante el Entrenamiento del Equipo America, en el Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en Coapa, el 01 de Octubre de 2019.
Mexsport | SOCCER/FUTBOL TORNEO CLAUSURA 2009 CRUZ AZUL VS AMERICA MEXSPORT DIGITAL IMAGE 14 March 2009: Action photo of Robert de Pinho and Salvador Cabanas of America celebrating goal, during the week game 10 of 2009 Torneo de Clausura./Foto de accion de Robert de Pinho y Salvador Cabanas del America celebrando el gol, durante juego de la semana 10 Torneo Clausura 2009. MEXSPORT/ETZEL ESPINOSA
Mexsport | FUTBOL MEXICANO APERTURA 2003 MEXSPORT DIGITAL IMAGE 09 November 2003: Action photo of Cuauahtemoc Blanco of America, during week 17 game against Chivas Guadalajara. Ameriva was defeated 2-1./Foto de accion de Cuauhtemoc Blanco de America, durante juego de la semana 17 en contra de Chivas Guadalajara. America fue derrotado 2-1. MEXSPORT/OMAR MARTINEZ
Mexsport | SOCCER/FUTBOL ENTRENAMIENTO AMERICA EL “RUSO” TOMA EL MANDO MEXSPORT DIGITAL IMAGES 08 October 2007: Action photo of Daniel Brailovsky, new coach of America, during a press conference and his presentation with the team./Foto de accion de Daniel Brailovksy nuevo entrenador del America, durante una conferencia de prensa y su presentacion con el equipo. MEXSPORT/HECTOR CARBAJAL
Mexsport | 1991: Action file photo of Juan Carlos Vera of Pumas (R) under the pressure of Cristobal Ortega of America (C), during 1991 championship game of the mexican soccer league. Pumas won 1-0./Foto de accion de archivo de Juan Carlos Vera de Pumas (D) bajo la presion de Cristobal Ortega del America (C), durante el juego de campeonato 1991 del futbol mexicano. Pumas gano 1-0. MEXSPORT/DAVID LEAH
Mexsport | SOCCER/FUTBOL ENTRENAMIENTO AMERICA Action photo of Alfredo Tena of America, during training session and press conference at Mexico city./Foto de accion de Alfredo Tena de America, durante sesion de entrenamiento y conferencia de prensa en la ciudad de Mexico. 23 September 2011. MEXSPORT/ADRIAN MACIAS
Mexsport | Foto durante la Ceremonia de Investidura del Salon de la Fama 2018 realizado en el Salon Gota de Plata en Pachuca, Hidalgo. EN LA FOTO: Photo during the 2018 Hall of Fame Investiture Ceremony held at the Silver Drop Hall in Pachuca, Hidalgo. IN THE PHOTO: