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Zague, el nuevo Protagonista

Luis Roberto Alves se une al equipo de Protagonistas.

Por: Azteca Deportes

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Zague vistió los colores azulgranas en dos etapas

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Zague vivió su última época con los ‘Rayos’ del Necaxa

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Zague se une al equipo de Protagonistas, junto a Martinoli y su excompañero de la Selección Azteca, Luis García

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Zague es el goleador histórico del América con 162 anotaciones en 400 partidos

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Zague ganó ocho títulos con el América

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Con otro goleador de la Selección Azteca, Carlos Hermosillo

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Zague se reencuentra con el Dr. García en Protagonistas

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Zague marcó siete goles en un sólo partido con la Selección Azteca

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Zague vistió los colores azulgranas en dos etapas

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Zague vivió su última época con los ‘Rayos’ del Necaxa

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Zague se une al equipo de Protagonistas, junto a Martinoli y su excompañero de la Selección Azteca, Luis García

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Zague es el goleador histórico del América con 162 anotaciones en 400 partidos

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Zague ganó ocho títulos con el América

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Con otro goleador de la Selección Azteca, Carlos Hermosillo

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Zague marcó siete goles en un sólo partido con la Selección Azteca

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