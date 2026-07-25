3 jugadores de élite en la Liga BBVA MX que terminan contrato en diciembre del 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, finalmente, comenzó. Ante ello, son varias las escuadras que buscan el título del futbol mexicano, destacando instituciones como Toluca, Tigres, Chivas, América, Rayados, Pachuca y Cruz Azul, el actual campeón de la primera división.

cruz azul

Pese a ello, se sabe que algunas escuadras comienzan la planeación del siguiente torneo incluso meses antes de que inicie el mismo. Ante este hecho, no está de más conocer una lista con los futbolistas más interesantes de la Liga BBVA MX que terminan contrato en diciembre del 2026.

¿Qué jugadores de la Liga BBVA MX terminan contrato en diciembre del 2026?

Juan Brunetta: De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el elemento argentino termina contrato con Tigres en diciembre de este año. Probablemente, esta es la razón por la cual ha sonado con fuerza su nombre dentro de la cúpula de Cruz Azul.

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el elemento argentino termina contrato con Tigres en diciembre de este año. Probablemente, esta es la razón por la cual ha sonado con fuerza su nombre dentro de la cúpula de Cruz Azul. Franco Romero: El pivote de Toluca, quien es uno de los elementos más importantes del club, también terminaría contrato en diciembre de este año, motivo por el cual a partir de ahora podría moverse con libertad en la búsqueda de tener otra aventura en la Liga BBVA MX.

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Adalberto Carrasquilla: El panameño, quien fue vital en el subcampeonato de Pumas en el Clausura 2026, terminaría contrato con el club en diciembre de este año, por lo que se espera que firme una nueva extensión con el cuadro del Pedregal o, bien, que tenga una nueva oportunidad en la Liga BBVA MX.

¿Qué equipo es el más costoso de la Liga BBVA MX para este Apertura 2026?

El portal Transfermarkt menciona que el equipo más costoso de la Liga BBVA MX para el Apertura 2026 es nada más y nada menos que las Chivas, escuadra que, con la llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, supera a escuadras como América, Cruz Azul y Toluca con un valor de 107.93 millones de euros.