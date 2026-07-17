Liga BBVA MX tiene un nuevo portero y mide dos metros de alto: es la próxima promesa

El Apertura 2026 abrió sus puertas en medio de la definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Necaxa y Atlante fueron los encargados de inaugurar la Jornada 1 de la Liga BBVA MX, donde los Rayos se quedaron con una victoria agónica por 2-1 en Aguascalientes. Sin embargo, el foco estuvo puesto en un debutante dentro del futbol mexicano.

Se trata de Luis Jiménez, guardameta de apenas 21 años de edad que fue alineado como titular por el entrenador Martín Varini para enfrentar a los Potros de Hierro. Además de su corta edad, el arquero llamó la atención de los aficionados por su increíble estatura: 1,98 metros, cerca de los 2,00 metros de altura.

Quién es Luis Jiménez, el nuevo portero de Necaxa

Su nombre completo es Luis Ronaldo Jiménez González. Nació el 27 de agosto de 2004 en Aguascalientes y mide 1.98 metros, una estatura cercana a los dos metros que representa una de sus principales ventajas dentro del área.

Luis Jiménez debuta con Necaxa en el Apertura 2026|Crédito: @ClubNecaxa / X

Jiménez utiliza el pie derecho y porta el dorsal número 12. Su altura, capacidad para intervenir en jugadas aéreas y efectividad bajo los tres postes lo convirtieron en uno de los proyectos a seguir dentro de las categorías inferiores.

El guardameta comenzó su formación en las fuerzas básicas del Pachuca, donde participó con los equipos Sub-18 y Sub-20 entre 2021 y 2023. Más adelante continuó su desarrollo en Necaxa.

TE PUEDE INTERESAR:



Luis Jiménez también tuvo un paso por Cruz Azul

El portero llamó la atención después de sus actuaciones con Necaxa Sub-23 durante el Apertura 2023. En aquel torneo fue el guardameta con mayor cantidad y efectividad de atajadas de la categoría, además de terminar como el segundo mejor en duelos aéreos ganados.

Sus números provocaron que Cruz Azul lo incorporara para 2024. Jiménez llegó a La Noria como una apuesta a futuro, pero no logró debutar con el primer equipo y concentró su actividad en la categoría Sub-23.

Durante su paso por La Máquina disputó 24 encuentros, recibió 27 goles y dejó su portería en cero en siete oportunidades. Una vez concluido el préstamo regresó a Necaxa, club propietario de su carta.

¡Que sea el primero de muchos! 💪



Con el número 12, Luis Jiménez hace su debut profesional… ¡Vamooos!#HechoEnNecaxa ⚡️ pic.twitter.com/mE63O6DQwO — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 17, 2026

Así fue el debut de Luis Jiménez en la Liga BBVA MX

El uruguayo Varini eligió al portero mexicano como titular para el partido entre Necaxa y Atlante, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026. La decisión le permitió disputar sus primeros minutos en la Liga BBVA MX con 21 años.

Jiménez jugó todo el encuentro celebrado en el Estadio Victoria. Aunque Atlante abrió el marcador durante los primeros minutos del segundo tiempo, los Rayos consiguieron remontar con las anotaciones de Julián Carranza y Misael Pedroza para ganar 2-1.

Necaxa calificó como destacada la actuación de su canterano, quien comenzó su recorrido en Primera División con una victoria ante su afición.