Liga BBVA MX vuelve con el Mundial 2026 en juego: así es el calendario COMPLETO del fin de semana

La espera terminó para los aficionados del futbol mexicano. Siete semanas después de la final del Clausura 2026, la Liga BBVA MX pondrá en marcha el Apertura 2026. El inicio del torneo coincidirá con los últimos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una situación que ha llamado la atención por la programación del calendario.

El torneo comenzará este jueves 16 de julio con los encuentros entre Necaxa y Atlante, además de Xolos de Tijuana frente a Tigres de la UANL. La cercanía con las semifinales y la final del Mundial ha generado expectativas, ya que durante el mismo fin de semana habrá actividad tanto en México como en la etapa definitoria del Mundial.

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¿Por qué la Liga MX inicia mientras todavía se juega el Mundial 2026?

La explicación está en el calendario del segundo semestre. La Leagues Cup volverá a disputarse entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre, lo que obliga a la Liga MX a modificar sus fechas. Después de la jornada 3 habrá una pausa del 4 al 13 de agosto para permitir el desarrollo de la fase de grupos del certamen entre clubes mexicanos y de la MLS.

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Las rondas eliminatorias de la Leagues Cup se celebrarán del 25 de agosto al 6 de septiembre. Si equipos de la Liga MX avanzan, varios partidos de las jornadas 6 y 7 deberán cambiar de fecha. Así, el Apertura 2026 inicia antes de la final del Mundial.

El Mundial 2026 podría quedar en la historia|REUTERS

Una semana con futbol de la Liga MX y el Mundial 2026

La programación permitirá que los aficionados tengan actividad prácticamente todos los días. El martes 14 se disputará la semifinal entre Francia y España. El miércoles 15 será el turno del Argentina contra Inglaterra.

El jueves arrancará el Apertura 2026, el sábado se jugará el partido por el tercer lugar del Mundial y el domingo la gran final coincidirá con el cierre de la primera jornada de la Liga BBVA MX.

Calendario completo de la jornada inaugural de la Liga BBVA MX