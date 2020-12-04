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A 8 años de su muerte, 15 datos sobre la vida y carrera de Miguel Calero | FOTOS

Miguel Ángel Calero es uno de los porteros más importantes en la historia del futbol mexicano. A 8 años de su muerte en 2012, lo recordamos con estos datos y logros de su carrera.

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