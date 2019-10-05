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Galería | Tigres maniata a Santos

Tigres goleó en el Volcán a Santos esta noche, con doblete de Gignac y Zelarayán.

Por: Azteca Deportes

Tigres vs Santos
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