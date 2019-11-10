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Pumas empata con Juárez en imágenes
Pumas y Juárez igualan 1-1 y se le aleja la Liguilla
Mexsport | Pumas vs Juárez
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