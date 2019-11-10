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Pumas empata con Juárez en imágenes

Pumas y Juárez igualan 1-1 y se le aleja la Liguilla

Por: Azteca Deportes

Pumas vs Juárez

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