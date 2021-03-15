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Las ventas más caras en la historia de la Liga BBVA MX | FOTOS

Conoce las 15 ventas más caras en la historia de la Liga MX. Incluye ventas al extranjero y dentro de la misma Liga, con jugadores mexicanos y de otros países.

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