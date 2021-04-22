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Tuca Ferretti: Sus equipos como técnico y jugador

Conoce la historia de Ricardo “Tuca” Ferretti en el futbol mexicano. Más de 40 años en México como entrenador y jugador en nuestro país.

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Ricardo Tuca Ferretti y su legado en Tigres
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