Lionel Messi ya tendría fecha de regreso al Barcelona

En los últimos días, los rumores sobre el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona han ido aumentando y el pasado lunes 3 de octubre, desde Argentina se soltó una auténtica bomba en la que confirmaban la fecha en la que La Pulga volverá a vestirse de blaugrana.

El astro argentino está viviendo su segunda temporada con el PSG y está a las puertas de disputar el quinto Mundial de su carrera, pero tal parece que para el 2023 estaría portando una vez la camiseta del club de sus amores.

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

“1º de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça”, declaró de manera rotunda la periodista argentina Verónica Brunati en una publicación en su cuenta de Twitter que ya cuenta con casi 30 mil me gusta.

A pesar de esta revelación desde Argentina, otras fuentes en Europa como Fabrizio Romano, quien es conocido por revelar varios fichajes, aseguran que el ’30' del PSG tomará una decisión hasta que termine el Mundial de Qatar 2022, ya que está buscando mantener su nivel con el cuadro parisino con el objetivo de ganar la Copa del Mundo.

Cabe señalar que el Barcelona quiere que regrese, pero el PSG estaría buscando su renovación y la MLS también estaría buscando su fichaje, por lo que todo apunta para que el destino de Messi se convierta en una novela que comenzará al final del 2022 y podría tener su final a mediados del 2023.

Xavi Hernández acepta interés por Lionel Messi

Hace unos meses, Xavi Hernández, director técnico del Barcelona, aceptó que le gustaría contar con Lionel Messi en el Barcelona para que vuelva a jugar con el club de sus amores.

“Ahora tiene contrato Leo, ahora es una utopía decir que vendrá este año. Me gustaría que la etapa de Leo en el club no se haya acabado, que no fuera el último capítulo. Creo que se merece una segunda o una última oportunidad”, concluyó.