Prelista de la selección de Argentina 2026: Messi lidera, Prestianni sorprende y 6 campeones quedan fuera
El seleccionador Lionel Scaloni ha revelado la prelista de la Selección de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, con sorpresas y ausencias
El seleccionador Lionel Scaloni ha revelado la prelista de la Selección de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, con sorpresas y ausencias que marcan el fin de una era.
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El capitán Lionel Messi por su sexta Copa Mundial de la FIFA
Como era de esperarse, el astro del Inter Miami, Lionel Messi, encabeza la convocatoria buscando defender la corona en Norteamérica. Sin embargo, el nombre que ha sacudido las redes es el de Gianluca Prestianni. El atacante del Benfica se mete en la lista de Scaloni, aunque con un matiz amargo: debido a una sanción impuesta por la FIFA, la joven promesa se perderá los dos primeros partidos de la fase de grupos.
El fin de una época: Seis campeones fuera entre ellos Ángel Correa
Scaloni ha decidido prescindir de seis figuras que tocaron la gloria en Qatar 2022:
- Ángel Di María (quien ya había anunciado su retiro internacional)
- Franco Armani
- Juan Foyth
- Ángel Correa (Jugador de Tigres)
- Papu Gómez
- Paulo Dybala
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Prelista de Argentina para Copa Mundial de la FIFA 2026TM
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio