Prelista de la selección de Argentina 2026: Messi lidera, Prestianni sorprende y 6 campeones quedan fuera

El seleccionador Lionel Scaloni ha revelado la prelista de la Selección de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, con sorpresas y ausencias que marcan el fin de una era.

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El capitán Lionel Messi por su sexta Copa Mundial de la FIFA

Como era de esperarse, el astro del Inter Miami, Lionel Messi, encabeza la convocatoria buscando defender la corona en Norteamérica. Sin embargo, el nombre que ha sacudido las redes es el de Gianluca Prestianni. El atacante del Benfica se mete en la lista de Scaloni, aunque con un matiz amargo: debido a una sanción impuesta por la FIFA, la joven promesa se perderá los dos primeros partidos de la fase de grupos.

El fin de una época: Seis campeones fuera entre ellos Ángel Correa

Scaloni ha decidido prescindir de seis figuras que tocaron la gloria en Qatar 2022:

Ángel Di María (quien ya había anunciado su retiro internacional)

(quien ya había anunciado su retiro internacional) Franco Armani

Juan Foyth

Ángel Correa (Jugador de Tigres)

(Jugador de Tigres) Papu Gómez

Paulo Dybala

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Prelista de Argentina para Copa Mundial de la FIFA 2026TM

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

