Esto dijo Lorena Ochoa sobre el gran momento del golf mexicano

Lorena Ochoa, una de las mejores golfistas de todos los tiempos, sigue impulsando a las jóvenes promesas mexicanas del golf. Su proyecto Xuntas pretende ser la base para que golfistas profesionales, amateurs y colegiales sigan el desarrollo de su carrera con un acompañamiento no sólo físico, también psicológico y orientativo. La mejor representante de este deporte en la historia de México aprovechó para referirse al gran momento que pasa el golf en nuestro país.

“Estamos en un gran momento, Gaby López y María Fassi cerraron muy bien el año pasado, con mucha energía, con muchas ganas, he estado muy cerca de Gaby y los ajustes que ha hecho en su calendario van a provocar algo positivo, ha trabajado mucho esta forma de visualizar este tema mental y nuevas formas, rutinas. Van a empezar a darle forma y yo tengo mucha fe y emoción, están muy bien. Isabella Fierro por ahí también en torneos que la va a ayudar mucho, lo que más me emociona es trabajar con las más chiquitas y ahí vamos, hay mucho trabajo por hacer”, dijo la histórica golfista mexicana.

Te puede interesar: VIDEO: Golfistas del LAAC prueban la comida típica de Puerto Rico

La enorme actuación de los mexicanos en LAAC 2023

Por otra parte, el presidente de la federación mexicana de golf, Fernando Lemmen Meyer, se animó a hablar sobre la gran actuación de los jóvenes amateurs en el LAAC 2023 disputado en Puerto Rico.

“Muy contentos con el entusiasmo y el resultado en el LAAC. Para hablar de los jugadores jóvenes es algo increíble para ellos y tener puntos en el ranking eso le dará otro estatus a esta gira tan exitosa y que tenemos en México. La calidad que existe en la gira es impresionante y todos quieren venir a jugar. Para nuestros muchachos jugarla es una gran experiencia para ellos. No me cabe duda de que van a destacar más adelante, me impresiona el empuje y aguante que tienen”, comentó Fernando Lemmen Meyer.

Te puede interesar: Seis mexicanos participarán en el Latin America Amateur Championship

Luis Carrera terminó como subcampeón de la octava edición del LAAC. Con este resultado, Luis Ingresará en forma directa a las etapas finales de clasificación con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open.