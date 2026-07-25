Los mexicanos que tienen más probabilidad de ganar medalla de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán a miles de atletas de 37 países y territorios que participarán en 40 deportes, que se convertirán en más de 50 disciplinas distintas. México, con 646 deportistas, es uno de los países favoritos para llevarse el primer lugar del medallero y hay cinco atletas mexicanos que son los que tienen más probabilidad de ganar medallas.

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Osmar Olvera, clavados

Los clavados son uno de los deportes que más alegrías han dado a México en los últimos años tanto en Juegos Panamericanos y Olímpicos. Dicha felicidad ha sido provista por Osmar Olvera, quien es uno de los clavadistas más destacados en la historia mexicana pese a solo tener 22 años. El nacido en la capital del país tiene tres oros panamericanos, un Campeonato Mundial y medallas de plata y bronce en los Olímpicos de París 2024. Por eso, apunta a quedarse con alguna presea en las pruebas individuales y sincronizadas junto a Juan Celaya.

Alejandra Valencia, tiro con arco

Otro deporte que ha puesto a vibrar a México es el tiro con arco debido a las actuaciones de Alejandra Valencia. La sonorense es tres veces campeona panamericana, dos veces medallista de bronce en Juegos Olímpicos y recibió el Premio Nacional del Deporte en 2023. Ahora, con 31 años tratará de mantener el dominio conseguido desde Barranquilla 2018 y refrendado en San Salvador 2023 donde ganó preseas doradas en individual, equipo y mixto. Recientemente ganó la medalla de plata en la Copa del Mundo de 2025 disputada en Francia.

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Uziel Muñoz, impulso de bala

Uziel Muñoz es un atleta experimentado pues ya ha visto actividad en Juegos Olímpicos desde Tokio y ahora está en el mejor momento de su carrera. El oriundo de Nuevo León obtuvo plata en el Campeonato Mundial Indoor de 2026 y tratará de defender el título que obtuvo en la edición pasada en San Salvador.

Erick Portillo, salto de altura

Uno de los mejores momentos en el deporte mexicano reciente fue conseguido por Erick Portillo. El chihuahuense tiene una marca de 2.30 metros y viene de ganar la medalla de plata en el Campeonato mundial de Atletismo en Pista Cubierta que se disputó en marzo de 2026. Por eso, es uno de los favoritos entre los atletas mexicanos para acabar en el podio cuando compita en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y regresar al país con medalla.

Prisca Awiti, judo

Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz es una de las atletas más destacadas en la historia de México luego de obtener una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París. La nacida en Londres de madre mexicana es la favorita para ganar en la categoría de menos de 63 kilogramos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.