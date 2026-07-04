Los Minions ya están en cines con una aventura llena de caos, monstruos y muchas risas

Los Minions ya regresaron a la pantalla grande, y esta vez su nueva aventura viene acompañada de algo todavía más grande que sus clásicos desastres: monstruos.

En Minions & Monstruos, la nueva película de la franquicia, los personajes amarillos más queridos y caóticos del cine llegan a Hollywood con una misión que, como suele pasar con ellos, ¡se sale completamente de control! Lo que comienza como una oportunidad para brillar frente a las cámaras termina convirtiéndose en una aventura llena de criaturas, persecuciones, enredos y momentos tan absurdos como divertidos.

Desde hace años, los Minions se han ganado un lugar especial entre chicos y grandes gracias a su humor físico, su lenguaje imposible y esa forma tan suya de convertir cualquier situación sencilla en un caos monumental. Son torpes, impulsivos, tiernos y escandalosos, pero justo ahí está su encanto: nunca sabemos qué van a hacer, aunque casi siempre sabemos que algo terminará saliendo mal.

En esta nueva entrega, la franquicia lleva a los Minions al mundo del cine. Entre sets, reflectores y sueños de fama, los personajes intentan abrirse camino en Hollywood. Sin embargo, fieles a su estilo, terminan provocando un problema mucho más grande de lo que imaginaban al liberar monstruos que pondrán todo de cabeza.

La película combina el humor característico de los Minions con una historia llena de acción, criaturas fantásticas y situaciones inesperadas. El resultado es una aventura pensada para disfrutarse en familia, con comedia visual y momentos que harán reír tanto a niños como a adultos.

Parte del éxito de estos personajes es que no necesitan demasiadas palabras para conectar con el público. Sus gestos, ocurrencias y accidentes hablan por sí solos, convirtiéndolos en una de las franquicias animadas más queridas de los últimos años.

Si buscas una película para disfrutar este fin de semana, Minions & Monstruos ya se encuentra en cines con una historia que promete llevar el caos y la diversión a un nuevo nivel.

Contenido presentado por Elektra.

