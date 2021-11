Lesión y covid-19, alejaron a Monster Clown de los encordados

El luchador Monster Clown está atravesando por un momento complicado, pues se conjugaron dos grandes problemas en su carrera: una lesión provocada por La Empresa y el covid-19, por lo cual el gremio luchístico se ha volcado en ayuda para el gladiador.

Monster Clown, miembro de los Psycho Circus, estaba firme junto a Psycho Clown y Murder Clown para hacerle frente a DMT Azul, Puma King y Sam Adonis , sin embargo, esta tercia llegó a golpearlo en la víspera de Héroes Inmortales.

La Empresa no se contuvo, excedió el castigo sobre Monster Clown, según narra el esteta que perdió la máscara en 2019 ante Aerostar en el evento Triplemanía Regia.

“Tengo lastimadas las lumbares. La lesión fue provocada por La Empresa, yo había ido a una cita y entre los dos, Puma King y Diamante me golpearon. Sentí un golpe con una tabla en la cabeza y golpes por todo el cuerpo, me pegaron entre la cadera y glúteos. Al otro día no podía caminar”.

Monster Clown ha tenido dolores “terribles”

Monster Clown recalcó que sus actividades normales estuvieron limitadas desde el primer momento.

“Eran dolores terribles que me impidieron ir a trabajar y hacer mi vida. Me dijeron que el problema fue en las lumbares, se me adormeció el cuerpo, las piernas y los dolores no se los deseo a nadie”, recalcó Monster Clown en una entrevista reciente.

El covid-19 agravó su situación

Monster Clown, quien estaba en tratamiento para aliviar su situación, se vio afectado a la par por el covid-19, luego de padecer fiebres y transpiración en exceso. Recalcó que en su caso, los síntomas se contuvieron a tiempo, pero que el dolor de huesos fue extremo.

Sostuvo que por el descanso y enfermedad perdió peso y reflejos, por lo que no tiene claro cuándo volverá, pero subrayó ante todo, que no está fuera, no se retirará, no se tomará una pausa mayor, y solo ha sido discreto pues quiere recuperarse.

Habrá función especial para ayudar a Monster Clown

Monster, conocido como “Negro” entre sus amigos y compañeros de lucha libre, se han acercado a él con apoyo moral y económico. Además, en el gimnasio Micktlan le han organizado una función el 27 de noviembre a las 3:00 PM, en el que estarán: Chessman, Texano Jr. , Súper Nova, Murder Clown, Argenis, Máximo, Dave the Clown, La Parka Negra y muchos otros luchadores.

Subrayó que ahora que se han volcado en apoyo, siente ganas de llorar, pues se da cuenta que ha cosechado buenas amistades que se vuelven solidarias en estos momentos.

Indicó además que está en comunicación con AAA, que ha extendido también el apoyo económico, médico y de darle el tiempo que necesite para poder volver a contender en los entarimados.