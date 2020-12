Resultados EN VIVO de Triplemanía XXVlll

Resultados EN VIVO de Triplemanía XXVIII. Comienzan las acciones del evento más esperado del año por los Millones de fanáticos a a Triple AAA, en donde en la lucha estelar estarán combatiendo por las cabelleras Chessman y Pagano. Disfruta EN VIVO AQUÍ EL EVENTO. Triplemanía en vivo será un evento espectacular.

El Poder del Norte sale con la victoria

En la lucha que abrió Triplemanía XXVIII, se presentaron Mocho Cota Jr. Tito Santana y Mocho Cota Jr. quienes dominaron de inicio a fin a Máximo, Mr. Iguana y Dinastía, quien tomó el lugar de Niño Hamburguesa.

La contienda tuvo vuelos espectaculares, pero lo que marcó el duelo fue la rudeza del Poder del Norte, que destruyeron mesas, charolas y demás artefactos.

La Triplemanía comenzó fuerte y potente con la lucha de tercias. No dejes de seguir este evento.

La Arena Ciudad de México se viste de gala para recibir una cartelera espectacular, en donde además de Chessman y Pagano, tendremos un menú diverso y para todos los gustos en Triplemanía en vivo.

Desde las 10:30 por aztecadeportes.com, la App de Azteca Deportes y Azteca Siete, podrás seguir las mejores acciones de este evento que le dará la vuelta a México, además de la lucha de Marvel, la contienda por el megacampeonato y la batalla por las cabelleras entre dos leyendas como Chessman y Pagano.

Chessman y Pagano calientan Triplemanía XXVIII

“El respeto entre él y yo ya se perdió desde hace mucho. En cuanto empiece la lucha buscaré acabar con esto. No me asusta Chessman. Tengo que estar concentrado porque un error me cuesta la derrota o hasta la vida”, aseguró Pagano.

“Ni abajo del ring ni arriba le tengo respeto a Pagano, voy a enseñarle aquí quién es el mejor. Ya nos dijimos de todo, ya nos dimos con todo y ahora sólo queda ver en Triplemanía quién es mejor. Pagano es buen luchador, pero mejor que yo no lo es y lo voy a demostrar”, contestó Chessman previo a Triplemanía en vivo.

Las luchas de Triplemanía XXVIII

En la primera lucha, se miden Máximo, Niño Hamburguesa y Mr. Iguana que debuta en Triplemanía, para enfrentar a El Poder del Norte, la tercia formada por: Tito Santana, Mocho Cota Jr. y Carta Brava Jr.

En la segunda lucha de la noche, los Lucha Brothers, exponen sus títulos de parejas, ante Octagón Jr. acompañado de Myzteziz Jr. y Texano Jr. quien sale con Rey Escorpión. La contienda de Triplemanía presenta técnica, fortaleza, potencia y mucha lucha áerea.

El duelo por la Copa Triplemanía XXVIII llama poderosamente la atención, pues convoca a seis luchadoras de alta calidad que van decididas a dar la contienda de la noche.