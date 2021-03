Rush asegura que le quitará la máscara a LA Park

En los últimos días, el luchador LA Park y Rush se han visto envueltos en una serie de amenazas por redes sociales que al momento llaman la atención de la afición a la lucha libre, que tiene las expectativas de una lucha de apuestas de máscara contra cabellera.

Esta rivalidad es añeja y en diferentes empresas se ha especulado sobre el duelo que llama poderosamente la atención. Pero fue entre el 2019 y el 2020, cuando en Lucha Libre AAA, los dos rudos limaron asperezas para unirse en la facción de Los Ingobernables.

Esta unión provocó que le pasarán por encima a cualquier luchador, ya sea de la misma talla y tonelaje o inclusive más ligeros. Su intención era la de destruir y dominar, sin embargo, parece que esa sinergia ha quedado atrás y piensan de nuevo en medir fuerzas.

La provocación de LA Park sobre Rush

LA Park encendió la mecha el domingo pasado, cuando sugirió que podrían enfrentarse él y Rush por los títulos de la empresa MLW y ROH, promotoras en las que ambos estetas militan de forma periódica.

LA Park subrayó que pensaba en esos campeonatos, tomando en cuenta que Rush no iba a querer apostar su cabellera que es cotizada en México y en el plano internacional.

LA Park se ha caracterizado a lo largo de los años, por ser uno de los luchadores más entrones, peligrosos, rudos, desafiantes y completos en las diferentes disciplinas de la lucha libre.

Rush le contesta a LA Park y lo amenaza: tu máscara será mía





El luchador Rush, quien es un reconocido esteta de los últimos años, respondió a la invitación de LA Park y se mofó de él y sus amenazas.

‘El toro blanco’ le recordó a LA Park que no es campeón completo de MLW por lo que no tendría que apostar. Pero además le hizo especial énfasis en que si quiere apostar su melena ante la Tapia Ibarra.

“Los huev... me sobran y lo sabes Adolfo Tapia Ibarra. Primero gana el campeonato completo y cuando eso suceda lo apostamos. No andes ladrando, ni mientas que soy yo el que no quiero apostar mi cabellera, eres tú el que la anda apostando en cada arena que te presentas. Solo se que tu máscara tarde que temprano será mía!!! NO PASA NADA”.

De ocurrir un mano a mano en el que pongan en juego campeonatos o de apuestas por la máscara y la cabellera, sería una de las contiendas más llamativas en la historia de la lucha libre en México.