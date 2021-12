Las Tóxicas abrirán la Triplemanía Regia este 4 de diciembre

La Triplemanía Regia que se celebra este próximo sábado 4 de diciembre en el Palacio Sultán, arrancará con el duelo de amazonas, en una rivalidad que se viene gestando desde hace semanas y que verá esa noche una batalla explosiva.

La función que podrás seguir por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra App, tendrá en el ring instalado en el estadio de beisbol, a seis luchadoras que darán todo por brillar.

Triplemanía Regia por Lucha Azteca AAA 4 de diciembre

Lucha femenil con Las Tóxicas

Las Tóxicas son la facción femenil que recientemente se creó y que tiene como integrantes a La Hiedra , Lady Maravilla y Flammer; esta tercia no se anda con rodeos y enfrenta a cualquier rival con la misma energía, así sean rudas, técnicas e inclusive luchadores.

Se medirán ante el grupo conformado por Faby Apache, Lady Shani y Sexy Star , tercia que no se puede descartar en lo más mínimo en una contienda, por la experiencia, el talento y la contundencia que buscarán poniéndose de tú a tú.

Un factor importante es el apoyo que recibirán del público en el Estadio Monterrey. Las Tóxicas son identificadas pues son oriundas de esa región del norte de México, sin embargo el público conocedor podría decantarse por la experiencia y técnica de Faby Apache o los reflectores que atraen Lady Shani y Sexy Star.

La cartelera de la Triplemanía Regia

1.- Megacampeonato de AAA (vacante)

El Hijo del Vikingo vs Samuray del Sol vs Jay Lethal vs Bobby Fish vs. Bandido

2.-Campeonatos de Parejas AAA

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (campeones actuales) vs. Lucha Brothers (Pentagon Jr. y Fénix)

3.- Duelo de parejas

Dragon Lee y Dralístico vs. Laredo Kid y un luchador sorpresa

4.- Tercias de alto poder

La Empresa (Sam Adonis, Puma King y DMT Azul) vs. Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown y Dave the Clown)

5.-Campeonato de Tríos de AAA (oportunidad para ser retadores)

Nueva Generación Dinamita (El Cuatrero, Sansón y Forastero) vs. Los Vipers (Abismo Negro Jr., Psicosis y Arez) vs. Poder del Norte (Mocho Cota Jr., Tito Santana y Carta Brava Jr.)

6.-Marvel Lucha Libre

Leyenda Americana y Gran Mazo vs. Venenoide y Engaño

7.- Lucha femenil

Faby Apache, Lady Shani y Sexy Star vs. Lady Maravilla, La Hiedra y Lady Flammer