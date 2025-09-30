deportes
El luchador LA Park le ofrece disculpas a un aficionado después de darle tremendo regaño: “sólo quería darle un regalo”

LA Park es uno de los luchadores más icónicos en el pancracio mexicano; es uno de los más queridos, pero también uno de los más polémicos gladiadores

LA Park se disculpa con aficionado.
Foto: Instagram y Canva
LA Park se disculpa con aficionado.
Antonio Hernández
Otros Deportes
Hablar de LA Park en la lucha libre es hablar de una leyenda del deporte mexicano. Es que se ha sabido ganar el cariño de muchos aficionados, pero también el desprecio de algunos otros. Sus polémicas dentro y fuera del ring son constantes, y en redes circuló un video en el que regaña a un aficionado, supuestamente por quererse meter a la fila de autógrafos. Hace unos días también se hizo viral que cambiaría su nombre.

En el clip se puede observar cómo una persona está platicando con Adolfo Tapia, más conocido como LA Park. Hay que recordar que La Parka y LA Park son diferentes personajes. Este aficionado, que lleva por nombre en TikTok christopherserranovlogs, reveló todo lo sucedido. Allí reconoció que el icónico luchador mexicano lo regañó, pues supuestamente se quería meter en la fila, pero él solo le quería dar un regalo.

la park

¿Cómo sucedieron los hechos entre LA Park y el aficionado?

El video lleva por título “Lo quiero mucho y le agradezco”. En el clip, el aficionado cuenta: “no sé si el video llegó por azares del destino a los ojos de Adolfo Tapia, pero él decidió hablar de mí. Platicó de cómo me había regañado, del regalo de la grúa que le hice, y por último, me pidió disculpas, y la verdad, no podía creerlo”.

@christopherserranovlogs @La Park Original. LO QUIERO MUCHO, Y LE AGRADEZCO. #Lapark #linkinpark #tuxtlagutierrez #luchalibre #chiapas ♬ Bad To The Bone - George Thorogood & The Destroyers

LA Park, en su video, fue muy claro y reconoció su error, asegurando que lo único que él deseaba es que no se amontonaran sus seguidores y que todos pudieran llevarse un recuerdo. “Quiero agradecerle a mi compa que me regaló una grúa con mi imagen. Recuerdo que se me molestó un poco, pues tenía la fila muy grande y yo estaba gritando que hicieran la fila. Cuando llegó a mí, me dijo ‘yo solo quiero darte este regalo’. Te agradezco mucho y discúlpame”, sostuvo.

