Apenas regresó a Chivas, pero se ganó la confianza de Milito; en esta posición será utilizado

Uno de los refuerzos que Chivas trajo para este torneo Apertura 2026 es Luis Rey, quien si bien no tiene el nombre de otros como Kevin Castañeda o Jordan Carrillo, sabe lo que es representar al conjunto de Verde Valle gracias a la experiencia previa antes de su paso por Puebla.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Una de las razones por las cuales su regreso ha llamado tanto la atención deriva de la posibilidad de que se pueda desempeñar en varias posiciones, esto luego de su paso por la Franja. Por tal motivo, muchos fanáticos de Chivas se preguntan cuánta regularidad le darán en el campo.

¿En qué posición podría jugar Luis Rey en su regreso a Chivas?

En esencia, los primeros años de Luis Rey como jugador de Chivas fueron como central por derecha, lugar en donde demostró buenos momentos pero en los que, sin embargo, nunca pudo consolidarse como un elemento importante en el club, motivo por el cual salió del mismo.

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Ya en Puebla, Luis Rey tuvo una participación mucho más regular como mediocampista de contención, por lo que, en esencia, tendría dos lugares en donde podría competir por minutos ya sea como los reemplazos tanto de Daniel Aguirre como de Rubén, el Oso González.

Sin embargo, Gabriel Milito sorprendió a propios y extraños durante el último juego amistoso entre Chivas y Correcaminos, mismo en donde colocó a Luis Rey como central por izquierda; es decir, la posición de José Castillo, convirtiéndolo en uno de sus jugadores más plurifuncionales de la plantilla.

¿Cuáles son los números de Luis Rey en el futbol mexicano?

A pesar de tener solo 23 años de edad, Luis Rey ya puede presumir un elevado recorrido por el balompié nacional. Y es que, después de pasar por varios equipos de la segunda división y filiales, llegó al primer equipo de Chivas para después pasar a Puebla, sumando en conjunto cuatro goles y una asistencia en 46 partidos.