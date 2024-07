La leyenda seguirá haciendo historia en el Real Madrid

¡La leyenda continúa! Y siguen las buenas noticias para el equipo campeón de LaLiga y de la Champions League ya que el centrocampista croata Luka Modric y el Real Madrid han ampliado por una temporada más el acuerdo que vinculaba a ambas partes hasta el pasado 30 de junio, según informa el club español.

“El Real Madrid C. F. y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato de nuestro capitán, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025", se recoge en la misiva.

El croata había dicho a los fanáticos que regresaría la próxima temporada cuando estaban celebrando su triunfo en la Champions, que amplió el récord del equipo a 15 Copas de Europa.

Se esperaba que el veterano jugador se retirara, especialmente después de que su compañero en el centro del campo Toni Kroos, de 34 años, anunciara su salida al final de la temporada.

Modric tampoco tiene planes de colgar las botas en la escena internacional a pesar de la temprana eliminación de Croacia de la recién concluida Eurocopa, donde quedó fuera tras la fase de grupos.

“Me gustaría seguir jugando siempre, pero probablemente llegue un momento en el que tenga que colgar las botas. Seguiré jugando, pero no sé por cuánto tiempo más”, dijo Modric.

Los número de Modric en el Real Madrid

El mediocampista, de 38 años, llegó al Real Madrid en 2012, procedente del conjunto inglés Tottenham Hotspur.

En las doce temporadas como jugador del Real Madrid ha disputado 534 partidos oficiales (39 goles), Modric ha ganado 26 títulos, el mayor número de la historia del club junto a Nacho Fernández: 6 Champions League (uno de los cinco jugadores que lo han ganado en la historia), 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Modric ganó el Balón de Oro en el 2018

Asimismo, Modric ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor centrocampista de la Champions League. Ha ganado una vez el Balón de Oro y una vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes.

Con la selección croata, con la que ha jugado 178 partidos (los últimos en la reciente Eurocopa de Alemania), ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022.