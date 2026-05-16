CONFIRMADO: CAMPEÓN en Inglaterra, Manchester City alza la Copa

El mítico césped de Wembley fue testigo de que el Manchester City se proclamara campeón de la FA Cup 2025/26 tras derrotar 1-0 al Chelsea. Un solitario pero espectacular gol de taco por parte del ghanés Antoine Semenyo al minuto 72 fue suficiente para inclinar la balanza y otorgarle a los dirigidos por Pep Guardiola su segundo título del año, tras haber conquistado la Carabao Cup en marzo ante el Arsenal.

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¿Cuántos títulos tiene Manchester City de FA Cup?

Con esta victoria en la final del torneo de clubes más antiguo del mundo, el Manchester City consiguió la octava FA Cup de toda su historia. El conjunto de Guardiola alzó este trofeo por primera vez en la lejana campaña 1903/04 y, con el éxito de esta tarde, rompe una racha de dos finales consecutivas con derrota en Wembley (ante Crystal Palace y Manchester United). Ahora, los de Mánchester se consolidan firmemente en el olimpo del futbol inglés, teniendo únicamente por delante al Arsenal (14) y al Manchester United (13) en el palmarés histórico de la competición.

Además, los citizens se convirtieron en el segundo equipo en toda la historia del balompié británico en sellar el doblete de copas domésticas (Carabao Cup y FA Cup) en dos ocasiones diferentes, emulando lo hecho por ellos mismos en el ciclo 2018/19.

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¿Cuántos títulos tiene Pep Guardiola con Manchester City?

La obtención de esta FA Cup no hace más que reescribir las páginas de oro de su director técnico. Pep Guardiola alcanzó la impresionante cifra de 20 títulos oficiales al mando del Manchester City desde su desembarco en el banquillo del Etihad Stadium en 2016. En una década dorada bajo su gestión, el estratega catalán ha transformado las vitrinas de la institución con el siguiente desglose de coronas:

Premier League: 6 títulos

6 títulos Carabao Cup: 5 títulos

5 títulos FA Cup: 3 títulos

3 títulos Community Shield: 3 títulos

3 títulos Champions League: 1 título

1 título Supercopa de Europa: 1 título

1 título Mundial de Clubes: 1 título

Esta nueva estrella representa el título número 41 en la carrera general de Guardiola como entrenador (sumando sus etapas con Barcelona y Bayern Munich), afianzándolo como el segundo director técnico más ganador de todos los tiempos, acechando cada vez más de cerca el histórico récord de 49 trofeos que ostenta Sir Alex Ferguson.

