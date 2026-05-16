El CAMPEÓN DEL MUNDO que podría volver con su selección para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM podría sumar una nueva estrella a su constelación, luego de que el director técnico de la Selección de Alemania incluyera en su prelista al veterano portero Manuel Neuer, quien podría regresar a la Mannschaft luego de casi dos años.

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Manuel Neuer habría sido integrado en la prelista de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Manuel Neuer podría disputar su quinta Copa Mundial de la FIFA tras haber sido incluido en la prelista de 55 jugadores que presentó Julian Nagelsmann para la justa mundialista que comenzará el próximo 11 de junio, informó Sky Sports Alemania.

El guardameta de Bayern Munich, de 40 años, habría aceptado volver a vestir los colores de su selección, luego de haber anunciado su retiro del combinado nacional en agosto del 2024 tras haber jugado 124 partidos internacionales.

Será hasta el próximo 21 de mayo que Nagelsmann presente su lista oficial de convocados alemanes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde podría ser incluido Neuer.

De concretarse el regreso de Neuer, comenzará una disputa interna por hacerse de la titularidad del arco alemán entre el portero del Bayern, Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann y Alexander Nübel.

Neuer podría sumarse al prestigioso grupo de jugadores que han disputado cinco Copas del Mundo hasta el momento y en donde también se encuentran su compatriota Lotthar Mathaus, los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado y las estrellas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

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